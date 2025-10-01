Jyoti Waghmare: ‘उबाठा’चा कावळ्यांचा हसरा मेळावा: शिवसेनेच्या राज्य प्रवक्त्या प्रा. डॉ. ज्योती वाघमारे; संजय राऊतांनी पक्ष गहाण टाकला

सोलापूर : उबाठा गटाकडे सध्या एका विमानात बसतील एवढेच कार्यकर्ते शिल्लक आहेत. संजय राऊतांनी शिवसेनेचा धनुष्यबाण सोनिया गांधीच्या पायात गहाण टाकला होता. त्यामुळेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठा धाडसी निर्णय घेत हिंदुत्ववादी विचारांची शिवसेना वाचवण्याचे काम केले. त्यामुळे शिवसेनेचा दसरा मेळावा म्हणजे हिंदुत्ववादी विचारांचा, मावळ्यांचा दसरा असेल. उबाठाचा मेळावा म्हणजे कावळ्यांचा हसरा मेळावा असेल, अशी टीका शिवसेनेच्या राज्य प्रवक्त्या प्रा. डॉ. ज्योती वाघमारे यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केली..Sports Success Story: जिद्दीने गाठला ‘एशियन गेम्स’चा टप्पा; सुदेष्णा शिवणकरची कामगिरी; जपानच्या स्पर्धेतही वाजावा डंका.वाघमारे म्हणाल्या, आगामी निवडणुका कार्यकर्त्यांच्या आहेत. दसरा मेळाव्यातून निवडणुकांमध्ये यशस्वी होण्यासाठी पक्षाचे सर्वेसर्वा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कानमंत्र देतील. उबाठाचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी पक्ष गहाण टाकला आहे. दोन्ही भाऊ एकत्र येणार हे जसे राऊत सांगत आहेत, तसेच त्यांनी दोन्ही भाऊ वेगळे का झाले, मनसे कार्यकर्त्यांनी त्यांची गाडी का फोडली याचे स्पष्टीकरण द्यावे. .अस्मानी संकटाशी शेतकरी झगडत असताना ओवेसी यांनी भडकावू भाषणे करू नये. जिल्हाधिकाऱ्यांशी झालेल्या संवादाबाबत बोलताना वाघमारे यांनी सांगितले की पूरग्रस्त महिलांचा आक्रोश व त्यांच्या तक्रारीनंतर मी जिल्हाधिकाऱ्यांना फोन केला होता..Solapur Crime: ‘मकोका’ची कारवाई टाळण्यासाठी ६५ लाखांची खंडणी; अधिकाऱ्यांचा सहभाग, व्हॉट्सॲप कॉल रेकार्ड अन्....ट्रोलर्सना भीक घालत नाहीशेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी मी फोन केला होता. मला ट्रोल करणाऱ्यांना मी अजिबात भीक घालत नाही. समाजसेवक व राजकीय प्रतिनिधी म्हणून माझे जे कर्तव्य होते ते मी केले असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मला ट्रोल करणाऱ्यांनी टीका करण्यापेक्षा शेतकरी व नागरिकांची पीडा समजून घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले. पूरग्रस्तांना मदत पोचली पाहिजे, शेतकरी वंचित राहू नये हीच आमची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.