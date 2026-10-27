Ujani Dam: उजनीत १०३ टीएमसी पाणीसाठा; कर्नाटकची सात टीएमसीची मागणी, ३० ऑक्टोबरला निर्णयाची शक्यता

सोलापूर: पुढील पावसाळा आठ महिन्यांवर असताना उजनी धरणातील पाण्याच्या नियोजनाचे आव्हान उभे राहिले आहे. धरणात सध्या एकूण १०३ टीएमसी पाणीसाठा असून, भीमा नदीत पाणी सोडले जात असल्याने ऑक्टोबरअखेर साठ्यात आणखी घट होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत कर्नाटक सरकारने राज्यातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर उजनीतून सात टीएमसी पाणी सोडण्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे, जिल्ह्यातील पाणीटंचाई लक्षात घेता धरणातील पाणी पिण्यासाठी राखीव ठेवण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे कर्नाटकच्या मागणीवर राज्य शासन काय निर्णय घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.उजनी धरणातून दरवर्षी जानेवारी ते मेअखेर शेतीसाठी किमान दोन आवर्तने सोडली जातात. याशिवाय सोलापूर शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी भीमा नदीतून दरवर्षी १५ ते १८ टीएमसी पाणी सोडले जात होते. आता समांतर जलवाहिनी झाल्याने शहरासाठी नदीतून पाणी सोडण्याची गरज कमी होणार आहे. त्यामुळे बचत होणाऱ्या पाण्यातून शेतीसाठी एक आवर्तन मिळेल, अशी शेतकऱ्यांना आशा आहे..मात्र, पुढील वर्षीही कमी पाऊस पडण्याचा अंदाज असल्याने पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा लागणार आहे. उजनी धरणावर सिंचनाच्या ११ योजना, साखर कारखाने व औद्योगिक वसाहतींसह १५ ते १८ उद्योग, तसेच १०० हून अधिक ग्रामपंचायती आणि अन्य शहरांच्या पाणीपुरवठ्याच्या ४२ योजना अवलंबून आहेत. त्यामुळे पुढील आठ महिन्यांसाठी धरणातील पाणी कसे आणि कोणत्या कारणासाठी वापरायचे, याचे नियोजन महत्त्वाचे ठरणार आहे. याबाबत ३० ऑक्टोबरला होणाऱ्या कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याचे पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले..आंतरराज्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या हातीटेल टू एण्ड’ तत्त्वानुसार वरून खालपर्यंतची धरणे समान प्रमाणात भरली पाहिजेत, असा नियम आहे. हाच धागा पकडून कर्नाटकात आपत्कालीन परिस्थिती (दुष्काळ) उद्भवते, तेव्हा महाराष्ट्र सरकारने सोलापुरातील उजनीतून पाणी सोडावे, अशी मागणी केली जाते. यापूर्वीही कर्नाटकाने अशी मागणी अनेकदा केली आहे. हा विषय दोन राज्यांचा असल्याने दोन्ही राज्यांचे मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री यासंदर्भातील अंतिम निर्णय घेतात. तत्पूर्वी, राज्य सरकारकडून उजनी धरण व जिल्ह्यातील पाण्याची सद्य:स्थिती व संभाव्य स्थितीची माहिती अधिकाऱ्यांकडून घेतली जाते..कर्नाटक सरकारने सात टीएमसी पाणी सोडण्याच्या मागणीचे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविले आहे. यावर राज्य शासनाकडून निर्णय होईल. आम्ही धरणाची सद्यःस्थिती आणि संभाव्य स्थितीची माहिती सादर केली आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर धरणातील पाणी पिण्यासाठी राखीव ठेवले जाईल. ३० ऑक्टोबरला होणाऱ्या कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत धरणातील पाण्याचे नियोजन अंतिम होईल.- एस. एस. खांडेकर, अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण.El Nino: ‘एल निनो’ची स्थिती तीव्र होणार; प्रशांत महासागराचे तापमान ३.८ अंशांनी वाढण्याची शक्यता.उजनीतील पाण्याची सद्यःस्थितीएकूण पाणीसाठा : १०३ टीएमसीउपयुक्त पाणीसाठा : ४० टीएमसीउपयुक्त साठ्याची टक्केवारी : ७४ टक्केभीमा नदीत सोडण्यात येणारे पाणी : ५,००० क्युसेक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.