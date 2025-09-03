सोलापूर

Ujani Dam: 'उजनी धरण भरले एवढे साेडले पाणी'; २० जूनपासून भीमेत विसर्ग, दररोज २.८८ लाख युनिट वीजनिर्मिती

From Ujani to Bhima: उजनी पूर्ण क्षमतेने भरल्याने पूर नियंत्रणासाठी वेळोवेळी नदीतून, कालव्यातून, सीना-माढा, दहिगाव उपसा सिंचन योजनांमधून देखील पाणी सोडले जात आहे. उजनीत ११० टक्के म्हणजेच १२२ टीएमसी पाणी मावते. सध्या धरणात १२० टीएमसी पाणीसाठा आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : मे अखेर उणे पातळीत असलेले उजनी धरण सध्या १०५.५९ टक्के भरले आहे. जूनमधील पावसाने उजनीतील पाण्याची आवक वाढली आणि २० जूनपासून धरणातून भीमा नदी, कालव्यातून पाणी सोडणे सुरू झाले. तेव्हापासून २ सप्टेंबरपर्यंत उजनीतून तब्बल ११७ टीएमसी म्हणजेच आणखी एक उजनी पूर्ण क्षमतेने भरले असते, इतके पाणी सोडण्यात आले आहे.

