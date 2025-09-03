Ujani Dam: 'उजनी धरण भरले एवढे साेडले पाणी'; २० जूनपासून भीमेत विसर्ग, दररोज २.८८ लाख युनिट वीजनिर्मिती

सोलापूर : मे अखेर उणे पातळीत असलेले उजनी धरण सध्या १०५.५९ टक्के भरले आहे. जूनमधील पावसाने उजनीतील पाण्याची आवक वाढली आणि २० जूनपासून धरणातून भीमा नदी, कालव्यातून पाणी सोडणे सुरू झाले. तेव्हापासून २ सप्टेंबरपर्यंत उजनीतून तब्बल ११७ टीएमसी म्हणजेच आणखी एक उजनी पूर्ण क्षमतेने भरले असते, इतके पाणी सोडण्यात आले आहे..Solapur Crime: '२७ तोळे सोने चोरणारे तिघे जेरबंद'; जोडभावी पेठ पोलिसांची राजस्थानात जाऊन कारवाई; मुख्य सूत्रधाराचा शोध सुरू.सध्या उजनी धरणाचे सहा दरवाजे दोन फुटाने उघडले असून धरणातून दहा हजार क्युसेकचा विसर्ग भीमा नदीत सोडण्यात आला आहे. दौंडवरून आठ हजार तर स्थानिक परिसरातून साडेचार-पाच हजार क्युसेकचा विसर्ग उजनीत जमा होत आहे. उजनी पूर्ण क्षमतेने भरल्याने पूर नियंत्रणासाठी वेळोवेळी नदीतून, कालव्यातून, सीना-माढा, दहिगाव उपसा सिंचन योजनांमधून देखील पाणी सोडले जात आहे. उजनीत ११० टक्के म्हणजेच १२२ टीएमसी पाणी मावते. सध्या धरणात १२० टीएमसी पाणीसाठा आहे. आता पावसाळा आणखी महिनाभर असल्याने धरणात येणारा विसर्ग आहे तसा खाली सोडून दिला जात आहे. यंदा पाऊस सरासरीपेक्षा जास्त झाल्याने पुढील पावसाळ्यापर्यंत शेतीसह पिण्याच्या पाण्याची चिंता दूर झाली आहे. उन्हाळ्यात उजनीतून शेतकऱ्यांसाठी तीन आवर्तने मिळतील..दोन कोटी ३० लाख युनिट वीजनिर्मितीउजनीतून २० जूनपासून धरणाजवळील विद्युतनिर्मिती प्रकल्पासाठी १६०० क्यूसेक पाणी सोडण्यास सुरवात झाली. तेथे प्रतितास १२ हजार युनिट वीज तयार होते. दररोज त्याठिकाणी दोन लाख ८८ हजार युनिट वीज तयार होत असून आतापर्यंत उजनीच्या पाण्यावर तेथील वीजनिर्मिती प्रकल्पाने तब्बल दोन कोटी ३० लाख युनिट वीज तयार केली आहे. ती वीज चालू दराप्रमाणे ‘महावितरण’ला विकली असून त्यातून अंदाजे पाच कोटींहून अधिक रक्कम मिळणार आहे..Solapur Crime:‘फोन पे’वरून पाच रुपये मागितले अन् लंपास केले ९० हजार रुपये; सायबर पोलिसांच्या सतर्कतेने पैसे परत मिळविण्यात यश.उजनीची सद्य:स्थिती एकूण पाणीसाठा१२०.२२ टीएमसीउपयुक्त पाणीसाठा५६.५७ टीएमसीपाण्याची एकूण टक्केवारी१०५.५९ टक्केधरणातून सोडलेला विसर्ग१२,२२० क्यूसेक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.