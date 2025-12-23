सोलापूर

Solapur Accident:'पिकअपच्या धडकेत दुचाकीवरील मामा-भाचा ठार'; टेंभुर्णी-करमाळा रस्त्यावर अपघात, देवदर्शन घेऊन येताना काळाचा घाला!

Tembhurni Karmala highway Tragic Accident Details: टेंभुर्णी-करमाळा रस्त्यावर दुचाकीला पिकअपची जोरदार धडक; मामा-भाचा ठार
The damaged two-wheeler at the accident spot on Tembhurni–Karmala road after the fatal pickup collision.

The damaged two-wheeler at the accident spot on Tembhurni–Karmala road after the fatal pickup collision.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

टेंभुर्णी : टेंभुर्णी - करमाळा रस्त्यावरील अकोलेखुर्द हद्दीतील शिवराज हॉटेल जवळ भरधाव पिकअप टेम्पोने दुचाकीला समोरून जोरदार धडक दिली. दुचाकीवरील मामा-भाचा गंभीर जखमी होऊन ठार झाले. हा अपघात शनिवारी सायंकाळी पावणेसहावाजण्याच्या सुमारास झाला. अपघातील दोघेही मृत हे पंढरपूर तालुक्यातील भोसे (करकंब) गावातील रानमळा भागातील होते. शनि शिंगणापूर येथून देवदर्शन घेऊन गावाकडे परतत असताना हा अपघात झाला.

Loading content, please wait...
accident
district
accident death
accident case
national highway accident
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com