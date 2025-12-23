Solapur Accident:'पिकअपच्या धडकेत दुचाकीवरील मामा-भाचा ठार'; टेंभुर्णी-करमाळा रस्त्यावर अपघात, देवदर्शन घेऊन येताना काळाचा घाला!

टेंभुर्णी : टेंभुर्णी - करमाळा रस्त्यावरील अकोलेखुर्द हद्दीतील शिवराज हॉटेल जवळ भरधाव पिकअप टेम्पोने दुचाकीला समोरून जोरदार धडक दिली. दुचाकीवरील मामा-भाचा गंभीर जखमी होऊन ठार झाले. हा अपघात शनिवारी सायंकाळी पावणेसहावाजण्याच्या सुमारास झाला. अपघातील दोघेही मृत हे पंढरपूर तालुक्यातील भोसे (करकंब) गावातील रानमळा भागातील होते. शनि शिंगणापूर येथून देवदर्शन घेऊन गावाकडे परतत असताना हा अपघात झाला. .Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.या अपघातामध्ये उत्तम निवृत्ती सरडे (वय ६६) व नवनाथ रामा जमदाडे (वय ४०) हे दोघे मामा भाचे मृत झाले. मामा उत्तम सरडे व भाचा नवनाथ जमदाडे हे दोघे मामा-भाचे मोटारसायकल(एमएच १३ /डी एन ५३२०) वरून शनी शिंगणापूर येथील देवदर्शन करून परतत होते. टेंभुर्णी नजिकच्या अकोले-खुर्द (ता. माढा) हद्दीत आले असता समोरून भरधाव येणाऱ्या पिकअपने (एमएच- ४२/ बीएफ-८७०५) जोरदार धडक दिली. .यामुळे दुचाकीवरील दोघे अक्षरशः उडून दूरवर जाऊन पडले. तर पिकअप रस्त्याच्या खाली जाऊन उलटला. या अपघातानंतर पिकअप चालक फरार झाला. पोलिस निरीक्षक नारायण पवार यांनी घटनास्थळी जाऊन अपघाताची पाहणी केली. .MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.अनिल सरडे (वय ४३ रा. रानमळा भासे (करकंब) यांनी पिकअप चालकाविरुद्ध टेंभुर्णी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली असून तपास पोलिस हवालदार ज्ञानदेव सरडे हे करीत आहेत. मृत उत्तम सरडे यांच्या पश्चात पत्नी, दोन मुले, सुना, नातवंडे असा परिवार असून नवनाथ जमदाडे यांच्या पश्चात पत्नी, भाऊ, दोन मुले असा परिवार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.