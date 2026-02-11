सोलापूर

Jaykumar Gore: भाजपला कमी लेखण्याची चूक विरोधकांना महागात: पालकमंत्री जयकुमार गोरे; जिल्हा परिषद, पंचायत समितीतील विजयाचे श्रेय जनतेला!

सोलापूर: सोलापूर जिल्हा हा एकेकाळी काँग्रेस व राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला होता. आता तो भाजपचा बालेकिल्ला झाला आहे. मागील निवडणुकीत भाजपला कमी लेखण्याची चूक विरोधकांनी केली, तीच चूक याही निवडणुकीत करण्यात आली आणि तीच विरोधकांना महागात पडल्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी आज येथे सांगितले.

