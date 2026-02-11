Jaykumar Gore: भाजपला कमी लेखण्याची चूक विरोधकांना महागात: पालकमंत्री जयकुमार गोरे; जिल्हा परिषद, पंचायत समितीतील विजयाचे श्रेय जनतेला!

सोलापूर: सोलापूर जिल्हा हा एकेकाळी काँग्रेस व राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला होता. आता तो भाजपचा बालेकिल्ला झाला आहे. मागील निवडणुकीत भाजपला कमी लेखण्याची चूक विरोधकांनी केली, तीच चूक याही निवडणुकीत करण्यात आली आणि तीच विरोधकांना महागात पडल्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी आज येथे सांगितले..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...जिल्हा परिषद निवडणूक निकालानंतर मंगळवारी दुपारी पालकमंत्री गोरे सोलापुरात आल्यानंतर जिल्ह्यातील सर्व नेत्यांनी एकत्र येत शुभेच्छा दिल्या. यामध्ये आमदार सचिन कल्याणशेट्टी, माजी आमदार राजेंद्र राऊत, दिलीप माने, रणजितसिंह शिंदे, अजिंक्यराणा पाटील यांच्यासह ग्रामीणमधील पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांनी हजेरी लावली. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या निकालाचे विश्लेषण केले..पाकलमंत्री गोरे म्हणाले, भाजपचा सुफडासाफ करू, अशी वल्गना विरोधकांकडून करण्यात आली. नगरपालिका निवडणूक निकालाचे त्यांनी विश्लेषण केले असते तर चूक त्यांच्यात लक्षात आली असती. नगरपालिका निवडणुकीत आम्ही ११४ जागा जिंकल्या, कारण आम्ही कार्यकर्त्यांचे केडर तयार केले. कमळ चिन्ह लोकांपर्यंत पोचवले. त्यानंतरच्या महापालिका निवडणुकीतही आम्हाला मोठे यश मिळाले. त्यातून विरोधकांनी काहीच न शिकता उलट टीका केली, खिल्ली उडवली, त्याचा परिणाम निकालातून आता दिसत आहे..२०१७ साली भाजपच्या १४ जागा होत्या. आता आम्हाला या निवडणुकीत पूर्ण बहुमत मिळाले आहे. सोलापूरकरांच्या जनतेने मला खूप प्रेम दिल्याचा आनंद आहे. सोलापूरच्या जनतेला मी परका वाटणार नाही, याची काळजी घेतली. सोलापूरच्या जनतेने माझ्या शब्दावर विश्वास ठेवला. प्रचारातही आम्ही वैयक्तिक टीकेपेक्षा विकासकामांना प्राधान्य दिले. तेच जनतेला आवडल्याने आम्हाला भरभरून मतदान केले. आम्ही जो शब्द दिला आहे, विकासाची जी आश्वासने दिली आहेत, ती पूर्ण करणारे असल्याने आम्हाला बहुमत मिळाल्याचेही पालकमंत्री म्हणाले..राम सातपुते यांच्या खुनाचा कट...मी गुंड आहे की कोण आहे? याचा अनुभव गेल्या १३ महिन्यात सोलापूरकरांनी घेतला आहे. माझ्यावर काही गुन्हे आहेत हे मान्य आहे. पण आज माळशिरस तालुक्यात काय स्थिती आहे. भाजपच्या कार्यकर्त्यांना धमकावले जाते, दहशत पसरवली जाते. कार्यकर्तेच काय माजी आमदार राम सातपुते यांच्यावर हल्ला करण्याचाही प्रयत्न झाला. याचा तपास पोलिस करत आहेत. सातपुते यांच्या खुनाचा कट करण्यात आला होता. त्याचाही तपास पोलिस करत असून त्याचाही अहवाल लवकरच येणार असल्याचे पालकमंत्री गोरे म्हणाले..Latur News: लातूरजवळील धावपट्टी चुकली तर विमानाचे दगडाच्या खाणीत लॅंडिंग; विमानतळाभोवती बेसुमार दगडांचे उत्खनन, धक्कादायक माहीती समाेर...जि. प. अध्यक्षपदावर बोलणे टाळले...सोलापूर जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष कोण असेल? या प्रश्नावर पालकमंत्री गोरे यांनी बोलणे टाळत अध्यक्षपदाचा निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस सक्षम आहेत, ते योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतील, असे सांगत त्यावर बोलणे टाळले. पण, भाजपचे पूर्ण बहुमत असल्याने अध्यक्ष भाजपचाच होणार असल्याचे ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.