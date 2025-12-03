शिकार शोधायला गेले अन् दिसला वाघच ! बार्शी तालुक्यातील शिकाऱ्यांची आपबीती; हरणांच्या शिकारीचे जाळे अन्..

सोलापूर : कोरफळे (ता. बार्शी) येथे दोन दिवसांपूर्वी आढळलेला वाघ सर्वात प्रथम तेथील शिकाऱ्यांनाच दिसला होता. बंदी असतानाही अद्यापही जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी जाळे, वाघर याचा वापर करून शिकारी केल्या जातात. हरणांच्या शिकारीसाठी लावलेले हे जाळे (वागर) वाघाच्या जिवावर बेतू शकते. त्यामुळे वन अधिकाऱ्यांनी वेळीच सतर्क राहून शिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची गरज आहे. .Prithviraj Chavan: महिनाभरात मराठी माणूस पंतप्रधान होऊ शकेल: पृथ्वीराज चव्हाण; एपीस्टिन फाइल्सबाबत माेठा खुलासा ?.वाघ हा संरक्षक वन्यीजीवाच्या सूची क्रमांक एक मधील प्राणी आहे. सर्वाधिक संरक्षण देण्यात आलेला वाघ सोलापूर आणि धाराशिव जिल्ह्यात मागील एक वर्षांपासून वावर आहे. २०२४ च्या डिसेंबरमहिन्यातील १९ तारखेला ढेंबरेवाडी (ता. बार्शी) येथे तलावाच्या काठी तो प्रथम कॅमेऱ्यात कैद झाला होता. त्यांनतर अनेक वेळा त्याची छबी वन विभागाच्या ट्रॅप कॅमेऱ्यात मिळाली आहे. प्रत्यक्ष त्याला पकडण्याचाही प्रयत्न वन विभागाने करून पाहिला मात्र वाघ हाती आलेला नाही. मात्र, त्याच्या संरक्षणासाठी दोन्ही जिल्ह्याकडून आवश्यक असलेले प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. धाराशिव व सोलापूर जिल्ह्याच्या हद्दीवर त्याचा अधिवास असला तरी अहिल्यानगर, बीड व लातूर जिल्ह्याच्या हद्दीपर्यंत तो वावरतो. या परिसरातील शिकारी एके दिवशी त्याच्या जिवावर बेतू शकतात, असे पर्यावरणप्रेमींचे मत आहे..कोरफळेत शनिवारी रात्री शिकारीसाठी गेलेल्या शिकाऱ्यांना बॅटरीच्या उजेडात त्यांना वाघ दिसला. त्यांनी औदुंबर पवार यांना याची दिली. वाघाचे ठसेही सर्वात अगोदर त्यांनीच पाहिले होते. त्यांनतर या ठशाची वन विभागाने खात्री केली..कुठल्याही प्रकारची अवैध शिकार होता कामा नये. निसर्गाचा समतोल ढासळत आहे. जिथे ही शिकारीचे प्रकार दिसून येत असतील तिथं वन विभागाने कडक कारवाई करून शिकाऱ्यांचा बंदोबस्त करावा.-भरत छेडा, मानद वन्यजीव रक्षक.माेठी बातमी ! 'शासकीय कर्मचारी, अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी घेतला 'लाडकी बहीण'चा लाभ'; शासनाच्या आदेशाला केराची टाेपली ! .जिल्ह्यात होणाऱ्या शिकारी थांबविणे आवश्यक आहे. हरणांच्या शिकारीसाठी लावलेले जाळे वाघासाठी धोक्याचे आहे. मुळात हरिण, रानडुकरे हे प्राणी वाघ आणि बिबट्याचे नैसर्गिक खाद्य आहेत. त्यावर माणसाचा अधिकार नाही.- गणेश रावळ, प्राणीमित्र, बार्शी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.