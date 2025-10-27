सोलापूर

Solapur Accident: 'पाच कार एकमेकांवर आदळून विचित्र अपघात'; गर्भवती महिला जखमी; सोलापूर पुणे महामार्गावर घटना..

Unusual Pile-Up on Solapur–Pune Highway: ओंकार पॅलेस हॉटेल जवळ एक कार अचानकपणे सर्विस रोडला जाण्यासाठी थांबविण्यात आली. ही कार (एम एच १२ टी डी २५०४) अचानक ब्रेक दाबून थांबल्यामुळे पाठीमागे असलेल्या भरधाव वेगाने जात असलेल्या इनोव्हा कारने (कार क्रमांक उपलब्ध नाही) ब्रेक लावला.
Solapur Accident

Solapur Accident

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मोडनिंब: सोलापूर पुणे महामार्गावर पाच कार एकमेकांवर आदळून विचित्र अपघात झाला. आज दुपारी चारच्या सुमारास मोडनिंब गावाजवळ हॉटेल ओंकार पॅलेस समोर हा अपघात घडला. या अपघातात आफरिन अय्युब हक्की (वय ३३ वर्षे रा.हडपसर, पुणे) ही गर्भवती महिला किरकोळ जखमी झाली. पाचही गाड्यांचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान झाले आहे.

Loading content, please wait...
accident
district
Accident injured help
pune traffic
Solapur
Pregnant woman rescue

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com