Solapur Accident: 'पाच कार एकमेकांवर आदळून विचित्र अपघात'; गर्भवती महिला जखमी; सोलापूर पुणे महामार्गावर घटना..

मोडनिंब: सोलापूर पुणे महामार्गावर पाच कार एकमेकांवर आदळून विचित्र अपघात झाला. आज दुपारी चारच्या सुमारास मोडनिंब गावाजवळ हॉटेल ओंकार पॅलेस समोर हा अपघात घडला. या अपघातात आफरिन अय्युब हक्की (वय ३३ वर्षे रा.हडपसर, पुणे) ही गर्भवती महिला किरकोळ जखमी झाली. पाचही गाड्यांचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान झाले आहे..Karad Crime: 'बेळगावच्या सराफाला कऱ्हाडात लुटले'; सोने खरेदीच्या बहाण्याने ३५ लाखांची रोकड लंपास, नेमकं काय घडलं.. .दिवाळीच्या सुट्ट्या संपल्याने महामार्गावर प्रचंड प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत आहे. वरवडे टोल प्लाझातून मिळालेल्या माहितीनुसार आज जवळपास २५ हजार चार चाकी वाहनांनी या महामार्गावरून प्रवास केला. दैनंदिन सरासरी पेक्षा ही संख्या दुपटीहून अधिक आहे..येथील ओंकार पॅलेस हॉटेल जवळ एक कार अचानकपणे सर्विस रोडला जाण्यासाठी थांबविण्यात आली. ही कार (एम एच १२ टी डी २५०४) अचानक ब्रेक दाबून थांबल्यामुळे पाठीमागे असलेल्या भरधाव वेगाने जात असलेल्या इनोव्हा कारने (कार क्रमांक उपलब्ध नाही) ब्रेक लावला. ओळीने येणाऱ्या पाठीमागील तीन कार एम एच १२ एम एल ७४६३, एम एच १२ डब्लू एक्स ०७०६ व एम एच ४३ सी एम ७३०४ या कार एकमेकांना पाठीमागून धडकल्या. पाचही गाड्यांचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान झाले आहे..Solapur News: आकडे पाहून सगळेच म्हणाले, आँ एवढा पाऊस कधी झाला?; मदतीसाठी बहाद्दरांनी पाडला १९९ मि.मी. पाऊस...पोलिस तत्काळ घटनास्थळीवरवडे टोल नाका येथील रुग्णवाहिकेमधून डॉ महेंद्र ताकतोडे आणि रुग्णवाहिका चालक मगंध भोसले यांनी गर्भवती महिलेस मोडनिंब येथील खासगी रुग्णालयात दाखल केले. वरवडे टोल प्लाझा येथील ग्रस्तीपथक प्रमुख विजय साळुंखे, बंडू गायकवाड, नवनाथ मोरे आणि मोडनिंब महामार्ग पोलिस केंद्राचे पोलीस उपनिरीक्षक बालाजी साळुंखे आणि त्यांचे कर्मचारी तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. अपघातग्रस्त वाहने बाजूस सारून वाहतूक सुरळीत करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.