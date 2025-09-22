सोलापूर

Solapur News: 'सीना नदीवरील बंधारे आठ दिवसांपासून पाण्याखाली'; भोसरे येथील वन विभागाच्या पाझर तालवाला लागली गळती

Sina River Barrages Submerged for 8 Days: सध्या माढा तालुक्यातील सिना नदीवरील बंधारे पाण्याखाली गेलेले आहेत. दारफळ येथील बंधारा आठ दिवसांपासून पाण्याखाली गेलेला आहे. शेतकऱ्यांची पिके आठ दिवसापासून पाण्याखाली असल्याने ती पूर्णपणे वाया गेलेली आहेत.
सकाळ डिजिटल टीम
-किरण चव्हाण

माढा : माढा तालुक्यातील सिना नदीच्या पाणलोट क्षेत्रात मुसळधार पाऊस झाल्याने सिना नदीवरील उंदरगाव येथील पुल दुसऱ्यावेळी पाण्याखाली गेला असून भोसरे येथील वन विभागाच्या पाझर तालवाला गळती लागली आहे. सीना नदीवरील बंधारे पाण्याखाली असून आठ दिवसांपासून चिनाकाची शेती ही पाण्याखाली गेलेली आहे.

Solapur

