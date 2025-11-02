सोलापूर

Pandharpur Vitthal Mahapuja : चालू वर्षापासून विठ्ठलाच्या महापूजेचा मान वारकऱ्यासह शालेय विद्यार्थ्यांनाही मिळणार; आज झाली अंमलबजावणी

Warkari Tradition: जिल्हा परिषद शाळेच्या एका विद्यार्थी व विद्यार्थिनीचा समावेश होणार असून, त्याचा प्रथम मान मोहोळ तालुक्याला मिळाला असून, पापरी व देवडी जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थी विद्यार्थिनीस मिळाला आहे. शिक्षक,पालक ग्रामस्थांतून आनंद व्यक्त होत आहे.
Spiritual Inclusion: Students Join Warkaris in Annual Vitthal Mahapuja Ceremony

-राजकुमार शहा

मोहोळ : पंढरपूर येथील विठ्ठल रूक्मिणीच्या शासकीय महापूजेत उपमुख्यमंत्र्या समवेत आता यंदापासून जिल्हा परिषद शाळेच्या एका विद्यार्थी व विद्यार्थिनीचा समावेश होणार असून, त्याचा प्रथम मान मोहोळ तालुक्याला मिळाला असून, पापरी व देवडी जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थी विद्यार्थिनीस मिळाला आहे. शिक्षक,पालक ग्रामस्थांतून आनंद व्यक्त होत आहे. मोहोळ तालुक्याच्या शिरपेचात पुन्हा एक मानाचा तुरा खोवला गेला आहे.

