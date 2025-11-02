Pandharpur Vitthal Mahapuja : चालू वर्षापासून विठ्ठलाच्या महापूजेचा मान वारकऱ्यासह शालेय विद्यार्थ्यांनाही मिळणार; आज झाली अंमलबजावणी

-राजकुमार शहामोहोळ : पंढरपूर येथील विठ्ठल रूक्मिणीच्या शासकीय महापूजेत उपमुख्यमंत्र्या समवेत आता यंदापासून जिल्हा परिषद शाळेच्या एका विद्यार्थी व विद्यार्थिनीचा समावेश होणार असून, त्याचा प्रथम मान मोहोळ तालुक्याला मिळाला असून, पापरी व देवडी जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थी विद्यार्थिनीस मिळाला आहे. शिक्षक,पालक ग्रामस्थांतून आनंद व्यक्त होत आहे. मोहोळ तालुक्याच्या शिरपेचात पुन्हा एक मानाचा तुरा खोवला गेला आहे..MPSC Success Story : 'लेकीच्या जिद्दीला मंद्रुळकोळेकरांचा सलाम'; एमपीएससीत यशस्वी झालेल्या मेघा सावंत-पाटील यांचा माहेरी सत्कार.या संदर्भात मिळालेल्या माहिती नुसार,कार्तिकी एकादशीच्या विठ्ठल-रुक्मिणीच्या शासकीय महापूजेमध्ये उपमुख्यमंत्र्यां समवेत मानाचे वारकरी दांपत्य सहभागी होत असते. मात्र आता या महापूजे मध्ये जिल्हा परिषदेचा एक विद्यार्थी व एका विद्यार्थिनीचा समावेश करण्याची मागणी राज्याचे शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी केली होती..शनिवारी दुपारी मोहोळ तालुक्याचे गट शिक्षणाधिकारी अविचल महाडिक यांना जिल्हा शिक्षण विभागा कडून शासकीय महापूजेसाठी विद्यार्थी विद्यार्थिनी निवडीबाबत सुचना दिली होती. सोलापूर जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या वतीने घेण्यात येत असलेल्या जिल्हास्तरीय प्रज्ञाशोध परीक्षेत जिल्ह्यात प्रथम आलेल्या विद्यार्थी व विद्यार्थिनीस हा मान देण्यात येणार आहे. .त्या पार्श्वभूमीवर पापरी ता.मोहोळ येथील पीएमश्री जिल्हा परिषद आदर्श शाळेतील जिल्ह्यात 200 पैकी 188 गुण प्राप्त करून मुलींत प्रथम आलेली विद्यार्थिनी मानसी आनंद माळी, तर मुलांत देवडी ता मोहोळ येथील 200 पैकी 178 गुण प्राप्त करत, प्रथम आलेला विद्यार्थी आर्य समाधान थोरात या विद्यार्थ्यासह त्यांचे पालक,वर्गशिक्षक यांचे मंदिरातील शासकीय पूजेत सहभागी होण्याबाबत अधिकृत परवानगी काढण्यासाठी अवश्यक ती कागद पत्र शिक्षण विभागाने मागून घेतली असल्याची माहिती गट शिक्षणाधिकारी महाडिक यांनी दिली. निवड झालेले विद्यार्थी, पालक व वर्ग शिक्षक यांना शनिवारी रात्री पंढरपूर येथे उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे..विठ्ठल रुक्मिणीच्या शासकीय महापूजेत उपमुख्यमंत्री समवेत जिल्हा परिषदेचा एक विद्यार्थी विद्यार्थिनी हा शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या सुचने वरून शासनाने सुरू केलेला उपक्रम अतिशय स्तुत्य असून,विद्यार्थ्यांना उपमुख्यमंत्र्या समवेत पूजे ची संधी मिळणार असल्याने त्यांच्यात प्रज्ञाशोध परीक्षेत सहभागी होऊन त्यात यश मिळविण्या साठी स्पर्धा लागणार आहे.पापरीची शाळा जिल्ह्यात शैक्षणिक गुणवत्ते सह इतर उपक्रमातही अग्रेसर असते. शासकीय पूजेच्या रुपात पहिला मान ही शाळेस मिळाला असल्याने आनंद झाल्याची भावना मुख्यध्यापक आबासाहेब टेकळे यांनी व्यक्त केली..MLA Praveen Darekar: असत्याची पाठराखण करणाऱ्यांनी सत्याचा मोर्चा काढणे योग्य नाही: आमदार प्रवीण दरेकर; राज ठाकरेंनी जगावेगळे काय केले?.मोहोळ तालुक्यातील पापरी व देवडी या जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांना उपमुख्यमंत्र्या समवेत महापूजेचा मान मिळणे हा ज्ञानाचा सन्मान आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांत अभ्यासा साठीची स्पर्धा लागेल व गावासह तालुक्याची गुणवता वाढेल.अविचल महाडिक गटशिक्षणाधिकारी, मोहोळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.