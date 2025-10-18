Solapur Crime: 'वडाळ्याच्या सावकारावर उपनिबंधक कार्यालयाची कारवाई'; घरात २५ कोऱ्या धनादेशांसह आढळल्या नोंदी

उ. सोलापूर : तालुक्यातील वडाळा येथे अवैध सावकारी करणाऱ्याच्या घरावर उपनिबंधक कार्यालयाच्या पथकाने छापा टाकला. या छाप्यात पथकाला घरामध्ये विविध व्यक्तींच्या सह्या असलेले २५ कोरे धनादेश, १०० रुपयांचे स्टँपपेपर, व्यवहाराच्या नोंदी असलेल्या वह्या, सोने तारण ठेवून व्याजाने दिलेल्या रकमांच्या नोंदी असलेली डायरी आदी दस्तऐवज आढळून आले. या प्रकरणात त्याच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.गुरुवारी (ता. १६) सहनिबंधक दत्तात्रय भवर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पी. आर. संकद, डी. एस. साळुंखे, श्रीमती एस. बी. कासार, जी. एस. कोळी यांच्या पथकाने वडाळा येथील विक्रम झुंजरकर याच्या घरावर छापा टाकला. यावेळी घर झडतीमध्ये अवैध सावकारीच्या अनुषंगाने विविध व्यक्तींच्या सह्या असलेले २५ कोरे धनादेश, शंभर रुपयांचे स्टँपपेपर, अर्जदारांचे खरेदी दस्त व आयडीबीआय बँकेचे २ कोरे धनादेश, अर्जदार व इतर व्यक्तींच्या नोंदी असलेल्या व्यवहाराच्या नोंदवह्या, सोने तारण ठेवून व्याजाने दिलेल्या रकमांच्या नोंदी असलेली डायरी आदी दस्तऐवज आढळून आले. .झुंजरकर याच्या विरोधात रानमसले येथील संजीवनी अरविंद गरड व अरविंद बाळासाहेब गरड यांनी तक्रार दाखल केली होती. झुंजरकर यांनी वैध परवान्याशिवाय सावकारी व्यवसाय करीत असल्याचे निष्पन्न झाल्याने त्याच्यावर सोलापूर तालुका पोलिस स्टेशन येथे मुख्य लिपिक पी. आर. संकद यांनी शासकीय फिर्याद दाखल केली आहे..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.वडाळा परिसरात अवैध सावकार बोकाळलीवडाळा परिसरात मोठ्या प्रमाणात अवैध सावकारी सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. एप्रिल महिन्यातच उपनिबंधक कार्यालयाने वडाळा येथील एका सावकारावर कारवाई केली होती. अतिवृष्टी, अवर्षण यामुळे या परिसरातील शेतकरी अडचणीत आहेत. असे शेतकरी या अवैध सावकारीला बळी पडत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.