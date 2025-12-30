Solapur News: गारव्यातही प्रेमाची ऊब; ‘सकाळ’ स्नेहमेळावा उत्साहात,चोविसाव्या वर्धापन दिनानिमित्त वाचकांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव..

सोलापूर : संध्याकाळचे प्रसन्न वातावरण, मंगलमय सनईचे सूर, आकर्षक विद्युत रोषणाई आणि सजलेले व्यासपीठ अशा वातारणात ‘सकाळ’चा स्नेहमेळावा उत्साहात झाला. सिद्धेश्वर रेल्वे ऑफिसर्स क्लबचे मैदान हळूहळू गर्दीने फुलले आणि शुभेच्छांचा वर्षाव झाला. विचारांचे आदान - प्रदान करत रंगलेल्या या स्नेहमेळाव्यात समाजाच्या विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी ‘सकाळ’च्या विविध सामाजिक उपक्रमांसह २४ वर्षांतील योगदानाचे कौतुक करत पंचविशीतील वाटचालीलाही शुभेच्छा दिल्या. वर्धापन दिनानिमित्त प्रसिद्ध केलेल्या ‘वारसा’ या बहुरंगी, बहुपानी विशेष पुरवणीचे भरभरून कौतुक झाले. तर वाढत्या गारव्यातही रात्री उशिरापर्यंत वाढत गेलेल्या गर्दीत लोकांच्या प्रेमाची ऊब दिसून आली..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.निमित्त होते ‘सकाळ’च्या सोलापूर आवृत्तीच्या २४ व्या वर्धापन दिनाचे. दरवर्षी डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात येणारा ‘सकाळ’चा वर्धापन दिन ही सर्वांसाठी पर्वणी असते. त्यानुसार आजही ती सर्वांनी साधली. सोलापूरकरांची पावले सात रस्ता परिसरातील सिद्धेश्वर रेल्वे ऑफिसर्स क्लबकडे वळली आणि हा हा म्हणता मैदान शहरातील मान्यवरांच्या गर्दीने फुलून गेले. यात सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक, उद्योग, व्यापार, राजकीय, वैद्यकीय, कामगार, कृषी, सहकार साहित्य व कला आदी समाजाच्या विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांसह वाचक, जाहिरातदार, हितचिंतकांचा समावेश होता. या सर्व मान्यवरांच्या साक्षीने स्नेहमेळावा रंगला आणि सोलापूरकरांनी ‘सकाळ’वर प्रेमपूर्वक शुभेच्छांचा वर्षाव केला. यातून ‘सकाळ’चे वाचकांशी असलेले अनेक वर्षांपासूनचे अतूट ऋणानुबंध दिसून आले..‘सकाळ’चे सातारा, अहिल्यानगर आणि सोलापूर आवृत्तीचे समन्वय संपादक संभाजी पाटील, सहयोगी संपादक सिद्धाराम पाटील, चीफ ऑफ ऑपरेशन्स अँड टेक्नॉलॉजी दिनेश ओक, युनिट हेड (पुणे २) मिलिंद भुजबळ, मुख्य व्यवस्थापक (जाहिरात) अभयकुमार सुपाते, मुख्य व्यवस्थापक (जाहिरात) संतोष सावळगी, वरिष्ठ व्यवस्थापक (प्री - प्रेस) मिलिंद इनामदार, वितरण व्यवस्थापक विजय पवार यांनी शुभेच्छांचा स्वीकार केला..पालकमंत्री जयकुमार गोरे, आमदार सुभाष देशमुख, आमदार सचिन कल्याणशेट्टी, आमदार देवेंद्र कोठे, आमदार डॉ. बाबसाहेब देशमुख, कुलगुरू डॉ. प्रकाश महानवर, माजी मंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे, माजी आमदार दिलीप माने, नरसिंग मेंगजी, दत्तात्रय सावंत, महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे, पोलिस आयुक्त एम. राजकुमार, पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिनकर, मध्य रेल्वेचे वरिष्ठ विभागीय वाणिज्य व्यवस्थापक योगेश पाटील, सिद्धेश्वर देवस्थानचे अध्यक्ष धर्मराज काडादी, स्वामी समर्थ सूतगिरणीचे अध्यक्ष राजशेखर शिवदारे, भाजपच्या शहराध्यक्ष रोहिणी तडवळकर, ज्येष्ठ विधिज्ञ धनंजय माने, जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी मिलिंद तुंगार, उद्योजक यतीन शहा, राम रेड्डी, श्री. स्वामी समर्थ अन्नछत्र मंडळाचे संस्थापक जनमेजयराजे विजयसिंहराजे भोसले, दत्ता सुरवसे, कुलसचिव शिवाजी शिंदे, सुयश गुरूकुलचे केशव शिंदे, पद्मशाली शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष दशरथ गोप, डॉ. राजीव प्रधान, डॉ. शैलेश पाटील, डॉ. विजय शिवपूजे, जिल्हा बँकेचे प्रशासक कुंदन भोळे, जिल्हा उपनिबंधक किरण गायकवाड यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी स्नेहसंमेलनास हजेरी लावली..लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी! ई-केवायसीला मुदतवाढ, नोव्हेंबर आणि डिसेंबरचा हप्ता एकाचवेळी खात्यात जमा होणार...व्याहृती होमने भक्तिमय वातावरणमोबाईल, सोशल मीडिया व फोनद्वारे सकाळपासूनच ‘सकाळ’वर शुभेच्छांचा वर्षाव होत होता. सायंकाळी सहा वाजता व्याहृती होमने भक्तीपूर्ण वातावरणात स्नेहसंमेलनाला सुरूवात झाली. सृष्टी डांगरे यांनी वैदिक मंत्रपठणासह होम केला. तसेच त्यांनी अग्निहोत्राचे महत्त्व विषद केले. त्यानंतर प्रत्यक्ष स्नेहसंमेलनाला सुरूवात झाली. सायंकाळ रात्रीकडे सरू लागला तसाच गारवाही वाढू लागला. अशा गारव्यातही सोलापूरकरांनी स्नेहसंमेलनाला हजेरी लावत ‘सकाळ‘ला शुभेच्छा दिल्या. तसेच वडा व कॉफीचा आस्वाद घेतानाच सोलापूरच्या पत्रकारितेच्या ‘वारशा’त ‘सकाळ’ने दिलेल्या समाजाभिमुख योगदानाच्या चर्चाही रंगल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.