नेते अन्‌ कार्यकर्त्यांनो सावधान ! 'साेलापुरात बाईक रॅली काढाल तर गुन्हा दाखल'; पोलिस आयुक्तांचे काय आहेत नियम?

सोलापूर : शहरातील रस्ते अरुंद असून पार्किंगअभावी बहुतेक रस्त्यांलगत वाहने उभी असतात. अशा स्थितीत बाईक रॅली काढल्यास पूर्ण रस्ता जाम होतो. त्यामुळे सर्वसामान्यांना ये-जा करता येत नाही. रुग्णवाहिका, अत्यावश्यक सेवेतील वाहने जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे शहर पोलिसांनी बाईक रॅलीला परवानगी देणे बंद केले आहे. शहरात सध्या महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम १९५१ मधील कलम ३७(३) लागू असून, त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल होणार आहेत.

एका नेत्याने किंवा राजकीय पक्षाने बाईक रॅली काढल्यानंतर पुन्हा तशी प्रथा पडते. त्यामुळे शहरातील सामान्य नागरिकांना त्रास सोसावा लागतो. त्यावर शहर पोलिसांनी परवानगी देणेच बंद केले आहे. आमदारांचे विशेषत: सत्ताधारी आमदारांचे उत्साही कार्यकर्ते पोलिसांची परवानगी न घेताच रॅली काढतात; पण त्यामुळे सामान्य नागरिकांना त्रास होतो, त्याचा आपल्याच मतदानावर परिणाम होईल, याचा विसर पडलेला असतो. आता नक्की लोकप्रतिनिधी याचाही विचार करतील, असा विश्वास पोलिसांना आहे.

बाईक रॅलीमुळे शाळकरी मुलांवर परिणाम होऊन ते आगामी काळात वाहतूक नियम पाळणार नाहीत. दरम्यान, सध्या शहरात कलम ३७(३) लागू असल्याने विनापरवाना कोणालाही ठरावीक कारणासाठी एकत्र येता येणार नाही, असे त्यात नमूद आहे. त्यामुळे विनापरवाना बाईक रॅली काढून, कायदा मोडून त्यात सहभागी तरुणांवर गुन्हा दाखल होईल. त्यानंतर त्यांचे करिअर बरबाद होऊ शकते, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.

तर उमेदवारावरही दाखल होतो गुन्हा

जानेवारीत महापालिकेची रणधुमाळी असणार आहे. आचारसंहिता काळात त्याचे तंतोतंत पालन करण्याची जबाबदारी उमेदवारांवर असते. विनापरवाना बाईक रॅली काढल्यास त्यात सहभागी उमेदवारांसह उपस्थितांवर आचारसंहितेच्या भंगाची कारवाई होऊ शकते. याशिवाय पोलिसांत देखील गुन्हा दाखल होतो.

सोलापूर शहरातील सार्वजनिक रस्त्यांवर बाईक रॅलीसाठी कोणालाही परवानगी दिली जात नाही, जेणेकरून सर्वसामान्यांना त्याचा त्रास होऊ नये, हा हेतू आहे. निवडणुकीच्या आचारसंहिता काळात त्यावरील नियम आणखी कडक असतात. त्यावेळी विनापरवाना बाईक रॅली काढताच येत नाही. त्याचा खर्च संबंधित उमेदवारांना निवडणुकीत दाखवावा लागतो.- एम. राज कुमार, पोलिस आयुक्त, सोलापूर शहर.