Malshiras Water Crisis : 'गाळ निर्मूलन योजना कागदावरच'; माळशिरस तालुक्यातील तलावांची साठवण क्षमता कमीच

माळशिरस: गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत यावर्षी चार कामांना मंजुरी होती. संस्थांना कामे दिली होती; परंतु कामे न झाल्याने गाळ काढला गेला नाही. त्यामुळे पावसामुळे तलाव भरले असले तरी गाळामुळे तळ्यांची साठवण क्षमता कमी झाली आहे. त्याचा नाहक फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे. एकूणच, गाळ निर्मूलन योजना कागदावरच राहिल्याचे चित्र माळशिरस तालुक्यात दिसून आले..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.माळशिरस तालुक्यात अनेक पाझर तलाव व गाव तलाव आहेत. परंतु, या तलावांमध्ये गाळाचे प्रमाण अधिक झाल्याने या तलावांची पाणी साठवण क्षमता कमी झाली आहे. पाऊस होऊन व तलाव भरून देखील क्षमतेएवढे पाणी साठले जात नाही. त्यामुळे उन्हाळ्याच्या पूर्वीच पाण्याची कमतरता भासत आहे. यासाठी या तलावातील गाळ काढून या तलावांची पाणी साठवण क्षमता वाढावी, या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. परंतु, गेली दोन वर्षे संस्थांना कामे देऊनही कामे झाली नाहीत..यावर्षी जळभावी, कारुंडे, पिरळे व कोथळे या गावांतील तलावांमधील गाळ काढण्याच्या कामांना मंजुरी मिळाली होती. या प्रत्येक कामासाठी संस्थांची नेमणूक करण्यात आली आहे; परंतु कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे या वर्षीही ही योजना राबवली गेली नाही. त्यामुळे गाळ काढला गेला नाही. ऑगस्ट महिन्यातच तालुक्यात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस होऊन तलाव भरले; परंतु साठवण क्षमता वाढली नाही. याचा फटका या तलावाखालील शेतकऱ्यांना बसणार आहे. संस्था कामे घेऊनही करीत नाहीत, अशा संस्थांवर कारवाई करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे..तलावातील गाळ काढला असता तर पाण्याची साठवण क्षमता वाढली असती. गाळ आम्हाला आमच्या जमिनीत भरून जमिनी सुपीक झाल्या असत्या. दोन वेळा गाळ काढण्यास मंजुरी आली; परंतु काम झालेच नाही. गेल्या दोन वर्षांपासून या तलावामुळे आमच्या गावाचा प्रश्न मिटला. पाण्याच्या टँकरची गरज भासली नाही.- संजय नरुटे, शेतकरी.Smart Meter: मीटरचा हिशोब 'स्मार्ट' की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.सर्व तलाव पावसामुळे भरले आहेत. या तलावांतील गाळ काढण्यास मंजुरी होती. या तलावातील गाळ काढला गेला असता तर सर्वसाधारण ४० टीसीएम पाण्यात वाढ झाली असती.- तेजस चिखलीकर, उपअभियंता, माळशिरस पंचायत समिती.