सोलापूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद कोण? देशात ३५वी रँक मिळवत UPSCमध्ये यश

मराठवाड्यात गेल्या आठवड्याभरात पावसानं हाहाकार उडाला. यामुळे शेतीचं प्रचंड नुकसान झालं असून अनेक गावांमध्ये पाणी शिरलं. लातूर, धाराशिव, बीड, जालना यासह इतर जिल्ह्यांमध्ये सरकारकडून पूरबाधितांना मदत केली जातेय. दरम्यान, यातच शिवसेनेच्या प्रवक्त्या ज्योती वाघमारे या मदतीचे किट घेऊन सोलापूर जिल्ह्यातल्या पाकणी गावात गेल्या होत्या. त्यावेळी त्यांनी ग्रामस्थांना अपुरी मदत मिळत असल्याचा दावा करत थेट सोलापूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांना फोन केला होता. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांना सवाल विचारणाऱ्या ज्योती वाघमारे यांचीच फजिती झाली होती. .सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनीच ज्योती वाघमारे यांना पूरबाधित किती आणि त्यांना मदत किती आणलीयत असा सवाल करत उलट विचारणा केली. तसंच प्रशासन सर्वांना मदत करत असून काम सुरू असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. सोलापूर जिल्ह्याला इतिहासात पहिल्यांदाच महापुराचा सामना करावा लागला. सोलापूर जिल्ह्यात पूरस्थिती गंभीर असतानाही जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी परिस्थिती योग्य पद्धतीने हाताळली. दरम्यान, राजकीय दबावाला झुगारून काम केलं. दबाव टाकण्याचा आणि चमकोगिरीचा प्रयत्न करणाऱ्या ज्योती वाघमारे यांना फोनवरूनच सुनावलं..पत्नीची गळा दाबून हत्या, सॉफ्टवेअर इंजिनिअरनं स्वत:लाही संपवलं; मित्राला पाठवला शेवटचा VIDEO.कुमार आशीर्वाद हे मूळचे झारखंडचे असून २०१६ मध्ये युपीएससीच्या माध्यमातून भारतीय प्रशासकीय सेवेत रुजू झाले. एका सामान्य कुटुंबात ३ ऑक्टोबर १९८८ रोजी जन्मलेल्या कुमार आशीर्वाद यांच्या घरची परिस्थितीही बेताचीच होती. हलाखीच्या परिस्थितीत कष्ट आणि जिद्दीच्या जोरावर त्यांनी यश मिळवलं. दार्जिलिंग आणि जमशेदपूर इथून कुमार आशीर्वाद यांनी शालेय शिक्षण घेतलं..कुमार आशीर्वाद यांनी आयआयटी खरगपूर इथून इंजिनिअरिंगमध्ये बीटेकची पदवी संपादन केली. त्यानंतर २०११ पासून ते युपीएससी परीक्षेचा अभ्यास करत होते. त्यांना या परीक्षेत ४ वेळा अपयशाचा सामना करावा लागला. इतक्या वेळा अपयश आल्यानंतरही त्यांना अभ्यास सुरू ठेवला आणि शेवटी पाचव्या प्रयत्नात २०१६मध्ये त्यांनी देशात ३५ वी रँक मिळवली..Asia Cup 2025 Controversy : नकवी मेडल आणि ट्रॉफी देण्यास तयार, फक्त एकच अट.महाराष्ट्रात नियुक्ती मिळाल्यानंतर त्यांचं पहिलं पोस्टिंग गडचिरोली इथं झालं होतं. ते जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते. २०२३ पासून ते सोलापूरचे जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. गेल्या दोन वर्षात सोलापूरमधील अनेक महत्त्वाच्या कार्यक्रमांचे यशस्वी आयोजन आणि नियोजन कुमार आशीर्वाद यांनी केलंय. जिल्ह्यात पर्यटन वाढीसाठी त्यांनी विशेष प्रयत्न केलेत.