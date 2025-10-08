Solapur Crime:'मुलाला मारताना अडविल्याने पत्नीचे किचन कट्ट्यावर आदळले डोके'; पाेलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल

सोलापूर: शेजारील मुलांसोबत किरकोळ कारणातून भांडण झाल्यावर मुलगा घरी आला. त्यावेळी त्याच्या वडिलाने त्यालाच मारहाण सुरू केली. पत्नी मुलाला मारू नका म्हणून अडवायला गेल्यावर पतीने पत्नीला जबर मारहाण केली. तिचे डोके जोरात किचन कट्ट्यावर आदळून फोडल्याची घटना बॉबी चौकातील न्यू बुधवार पेठेत घडली आहे..MLA Gopichand Padalkar: 'जयंत पाटील यांच्याविषयी एकही शब्द बोलणार नाही': आमदार गोपीचंद पडळकर; घायवळचे अनेक साथीदार रोहित पवारांचे मित्र.सोमवारी रात्री नऊच्या सुमारास घराशेजारील मुलांसोबत राजेश्वर नवगिरे याच्या मुलाचे भांडण झाले होते. मुलगा काहीवेळाने घरी आला. त्यावेळी राजेश्वर याने मुलाला शिवीगाळ करून मारहाण सुरू केली..‘मुलाला विनाकारण का मारताय’ असे म्हणून पत्नी मध्यस्थी करायला गेली. त्यावेळी राजेश्वर शंकर नवगिरे याने रागाने पत्नीलाच शिवीगाळ करून मारहाण सुरू केली. रागाच्या भरात त्याने पत्नीचे केस धरून तिचे डोके किचन कट्ट्यावर जोरात आपटले. .UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .त्यात सोनाली नवगिरे यांच्या डोक्याला व डाव्या डोळ्याला जबर दुखापत झाली आहे. त्यांच्या फिर्यादीवरून पती राजेश्वर नवगिरे याच्याविरूद्ध जोडभावी पेठ पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक नागेश येळे तपास करीत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.