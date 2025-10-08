सोलापूर

Solapur Crime:'मुलाला मारताना अडविल्याने पत्नीचे किचन कट्ट्यावर आदळले डोके'; पाेलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल

Domestic Altercation in Satara: ‘मुलाला विनाकारण का मारताय’ असे म्हणून पत्नी मध्यस्थी करायला गेली. त्यावेळी राजेश्वर शंकर नवगिरे याने रागाने पत्नीलाच शिवीगाळ करून मारहाण सुरू केली. रागाच्या भरात त्याने पत्नीचे केस धरून तिचे डोके किचन कट्ट्यावर जोरात आपटले.
Satara police investigate domestic incident where a woman was injured while preventing her son from being beaten.

सोलापूर: शेजारील मुलांसोबत किरकोळ कारणातून भांडण झाल्यावर मुलगा घरी आला. त्यावेळी त्याच्या वडिलाने त्यालाच मारहाण सुरू केली. पत्नी मुलाला मारू नका म्हणून अडवायला गेल्यावर पतीने पत्नीला जबर मारहाण केली. तिचे डोके जोरात किचन कट्ट्यावर आदळून फोडल्याची घटना बॉबी चौकातील न्यू बुधवार पेठेत घडली आहे.

