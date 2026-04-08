Pandharpur Politics: विधानसभेत जाईन तर समोरासमोर लढूनच; भगीरथ भालके यांचे आव्हान, शिवसेना प्रवेशाबाबत कार्यकर्त्यांशी चर्चा!

पंढरपूर : शहराच्या विकासकामांना गती देण्यासाठी आणि जास्तीत जास्त निधी खेचून आणण्यासाठी आम्ही सर्वांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मी स्वतःसाठी कोणतेही पद मागितले नाही. विधानसभेच्या सभागृहात जाईन तर समोरासमोर लढूनच जाईन. मागच्या दारातून कधीही जाणार नाही, असे खुले आव्हान भगीरथ भालके यांनी आज विरोधकांना दिले..ता. ७ भालके यांच्या निवासस्थानी प्रमुख पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये शिवसेनेत प्रवेश करण्यासंदर्भात कार्यकर्त्यांशी चर्चा करण्यात आली. यावेळी उपस्थित कार्यकर्त्यांनी हात उंचावून भालके यांना शिवसेनेत प्रवेश करण्यास समर्थन दिले. भालके यांनी प्रवेशासंदर्भात भूमिका मांडताना विरोधकांवर जोरदार टीका केली..भालके म्हणाले, नगरपालिका निवडणुकीत शहरातील जनतेने पंढरपूरच्या विकासासाठी नगराध्यक्ष म्हणून प्रणिता भालके यांना निवडून दिले आहे. परंतु विरोधक विकासकामांत अडचणी निर्माण करत आहेत. अडचणी दूर करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या पक्षात प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिंदे यांनी पंढरपूर शहराच्या विकासासाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही, असे आश्वासन दिले आहे. .मी स्वतःसाठी कोणतेही पद मागितले नाही किंवा मला मागच्या दारातून सभागृहात घ्या म्हणून मी शिवसेनेत प्रवेश करत नाही. विधानसभेच्या सभागृहात जाईन तर समोरासमोर लढूनच जाईन. इतरांसारखे मागच्या दारातून कदापि जाणार नाही. २०२९ च्या निवडणुकीला अजून खूप वेळ आहे. या दरम्यान अजून बरेच पाणी पुलाखालून वाहून जाणार आहे. त्यामुळे विरोधकांनी माझ्या उमेदवारीची चिंता करू नये. उमेदवार देणारा आणि घेणारा खंबीर आहे, असा खोचक टोला त्यांनी लगावला..नगरसेवक यादव यांच्यावर राजकीय द्वेषातून गुन्हाभिशीच्या वादातून एकावर कोयत्याने वार केल्याप्रकरणी तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीचे नगरसेवक लोकेश यादव यांच्यासह २० जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ज्या दिवशी घटना घडली, त्या दिवशी नगरसेवक यादव हे मित्रांसोबत बाहेरगावी होते. असे असतानाही पोलिसांनी जाणूनबुजून व राजकीय द्वेषातून खोटे गुन्हे दाखल करून आमच्या नगरसेवकांना त्रास दिला जात असल्याचा आरोपही भालके यांनी केला आहे.