Cold Wave Alert: थंडी वाढण्याचे संकेत ! 'कोरडा खोकला थांबवायला घ्या काढा'; काय आहेत घरगुती प्रभावी उपाय ?

सोलापूर: शहरात थंडीचे प्रमाण वाढण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे कोरडा खोकल्याच्या रुग्णांत भर पडू शकते. कोमट पाणी पिणे, घरगुती काढ्याने तुमचा कोरडा खोकला थांबवता येणे शक्य असल्याचे आयुर्वेदिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ डॉक्टर सांगतात.

काही दिवसांपासून शहरात कधी ढगाळ वातावरण असते. तर कधी कडक थंडी असते. आता पुढील काही दिवसात किमान तापमान आणखी कमी होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. या स्थितीत घरातील सर्वच सदस्यांनी खोकल्यास प्रतिबंध करणारे किंवा प्रमाण कमी करणारे काढे वापरणे गरजेचे आहे. रोजच्या गरम जेवणासोबत काढ्याचा वापर देखील चांगला ठरू शकतो. कुटुंबातील आठ वर्षांवरील सर्व सदस्यांना थंडीचा जोर असेपर्यंत खोकला प्रतिबंधक सवयी लावून घ्याव्या लागणार आहेत.

हे करा उपाय...
हळद व गुळाची छोटी गोळी करून रात्री गरम पाण्यासोबत घ्यावी.
रोज १०-१५ तुळशीची पाने स्वच्छ धूवून खावीत
खोकल्याचा जोर असेल तर लगेच बेहडा पावडरची चिमूट व खडीसाखर एकत्रीतपणाने दाढेखाली धरावी.

थंडी वाढत असताना रोज गरमपाणी, काढे व हळद गुळाच्या गोळ्या, तुळशीच्या पानांचा वापर उपयुक्त ठरतो. कोरडा खोकला टाळणे किंवा कमी करण्यासाठी घरगुती उपाय प्रभावी ठरतात.- डॉ. दीपक देशपांडे, आयुर्वेद तज्ज्ञ, सोलापूर.

असा करा काढा
१०-१५ तुळशीची पाने घ्यावीत. ५-७ काळ्या मनुका अर्ध्या मोडून घ्याव्यात. दालचिनीचा तुकडा, २ लवंग, २ मिरे हे कुटून घ्यावेत. थोडे अद्रक खिसून टाकावे. नंतर हे मिश्रण पाण्यात टाकून ते उकळावे. एकूण मिश्रण अर्धे होईपर्यंत उकळावे. नंतर हा काढा सकाळी घ्यावा. या काढ्यातील उरलेला चोथा पुन्हा रात्री पाण्यात उकळून त्याचा काढा करावा. या प्रमाणे एका दिवसाआड प्रमाणे तीन दिवस हा काढा घ्यावा.