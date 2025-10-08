Solapur Crime:'दागिने चोरणारी महिला पोलिसांच्या ताब्यात'; पोलिसांनी हिसका दाखवताच काढून दिले साडेसात लाखांचे दागिने

सोलापूर : अक्कलकोट रोडवरील गांधी नगरातील स्नेहारिका अपार्टमेंटमधील ओळखीच्याच महिलेने देवकी आनंद चिट्याल व मंजुळा श्रीनिवास फुलपाटी या दोघींच्या घरातील साडेसात लाखांचे दागिने लंपास केले. देवकी चिट्याल यांच्या फिर्यादीवरून संशयित महिलेविरुद्ध एमआयडीसी पोलिसांत फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी संशयित महिलेला ताब्यात घेऊन विचारपूस केली असता तिने चोरीची कबुली दिल्याचे पोलिस सूत्रांनी सांगितले..MLA Gopichand Padalkar: 'जयंत पाटील यांच्याविषयी एकही शब्द बोलणार नाही': आमदार गोपीचंद पडळकर; घायवळचे अनेक साथीदार रोहित पवारांचे मित्र.फिर्यादी देवकी या मुले टीव्ही बघत घरी बसलेली असल्याने वॉकिंगसाठी बाहेर गेल्या होत्या. काहीवेळाने त्यांची मुलेही खेळण्यासाठी बाहेर गेली. जाताना घराचा दरवाजा लावलेला नव्हता. ही संधी साधून त्याच अपार्टमेंटमधील महिला घरात शिरली आणि लोखंडी कपाटात ठेवलेले साडेचार तोळ्यांचे दागिने घेऊन गेली. तर देवकी यांच्या घराशेजारील मंजुळा फुलपाटी या भाजीवाला आल्याने खाली गेल्या होत्या. .त्यांच्या घरात वृद्ध सासू असल्याने त्यांनी जाताना घर पुढे केले होते. त्यावेळी त्याच महिलेने फुलपाटी यांच्याही घरातून साडेतीन तोळे दागिने लंपास केले. दोघींनाही त्यांच्या ओळखीतील त्या महिलेवर संशय होता, पण देवकी या तिरुपती बालाजीच्या दर्शनासाठी आंध्रप्रदेशात गेल्या होत्या. तोपर्यंत संशयित महिला दागिने परत करेल, अशी त्यांना आशा होती. पण, तसे झाले नाही आणि दोघींनीही पोलिस ठाणे गाठून फिर्याद दिली. त्यानंतर पोलिसांनी संशयित महिलेला ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता हा प्रकार उघड झाला..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .वॉकिंगला एकत्र फिरताना घेतली होती माहितीदेवकी चिट्याल, मंजुळा फुलपाटी या नियमित वॉकिंगसाठी जात होत्या. त्यांच्यासोबत अपार्टमेंटमधील संशयित महिलाही जायची. गप्पा मारताना एकमेकींनी दागिन्यांची माहिती दिली होती. एकाच अपार्टमेंटमध्ये राहायला असल्याने एकमेकींची आर्थिक स्थिती त्यांना माहिती होती. त्यावेळी एकमेकींनी दिलेल्या माहितीतूनच हा प्रकार झाला असावा, असा पोलिसांना संशय आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.