'भरधाव दुचाकीवरून पडून महिलेचा मृत्यू'; सांगाेला तालुक्यातील घटना, दुचाकीच्या मागे बसल्या हाेत्या अन् काय घडलं..

सकाळ वृत्तसेवा
सांगोला : खवासपूर (ता. सांगोला) येथील शिवारात भरधाव वेगात दुचाकी चालविल्याने झालेल्या अपघातात दुचाकीच्या मागे बसलेल्या महिलेचा मृत्यू झाल्याची घटना १२ डिसेंबर रोजी सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास घडली. या प्रकरणी सांगोला पोलिस ठाण्यात दुचाकी चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

