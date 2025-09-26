Amruta Fadnavis: गरब्यामुळे महिलांसाठी सुरक्षित व्यासपीठ: अमृता फडणवीस; राज्यावर आलेले संकट लवकर दूर होऊ दे !

सांगोला : गरब्याचे आयोजन केल्याने महिलांना नृत्य आणि पारंपरिक कला सादर करण्याची संधी मिळते. यातून त्यांचे कलागुण प्रदर्शित होतात, तसेच त्यांना प्रोत्साहन मिळते. महिलांना एकत्र येऊन सांस्कृतिक कार्यक्रमात सक्रिय सहभाग घेण्यासाठी हे एक सुरक्षित आणि आनंदी व्यासपीठ ठरते, असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी व्यक्त केले..सांगोल्यातील छत्रपती शिवाजीनगर नवरात्रोत्सव मंडळ व ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठान आयोजित दांडिया गरबा नाईट २०२५ या महोत्सवाचे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते करण्यात आले. उद्घाटनानंतर अमृता फडणवीस यांनाही गरबा खेळण्याचा मोह आवरला नाही. त्यांनी सहभागी तरुणी व महिलांसह गरब्याचा मनमुराद आनंद लुटला. कार्यक्रमाला माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, जि.प.च्या माजी सदस्या जिजामाला नाईक निंबाळकर, भाजप जिल्हाध्यक्ष चेतनसिंह केदार-सावंत, सुजाता सावंत, पुण्याचे माजी नगरसेवक सम्राट थोरात, सिंगर संजू राठोड, जानवी किल्लेकर यांच्यासह हजारो महिला उपस्थित होत्या..कार्यक्रमाच्या यशस्वितेसाठी अफजल शेख, किरण चव्हाण, इन्नूस नदाफ, विनोद काटकर, सौरभ देशपांडे, चिवळ्या कोळी, अविनाश गायकवाड, नागेश लोखंडे, राजू शिंदे, अनिल शिंदे, पिंटू शिंदे, सुरेश जगधने, शुभम डांगे, श्याम माळी तसेच मंडळ व जोतिर्लिंग प्रतिष्ठानचे कार्यकर्ते यांनी परिश्रम घेतले..राज्यावर आलेले संकट लवकर दूर होऊ दे!राज्यातील अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून एनडीआरएफ व एसडीआरएफ यांच्या माध्यमातून मदत केली जात आहे. नुकसानीचे पंचनामे केले जात आहेत. "राज्यावर आलेले संकट लवकर दूर होऊ दे," असे साकडे देवीला घातल्याचे अमृता फडणवीस यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.