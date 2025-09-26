सोलापूर

Amruta Fadnavis: गरब्यामुळे महिलांसाठी सुरक्षित व्यासपीठ: अमृता फडणवीस; राज्यावर आलेले संकट लवकर दूर होऊ दे !

Amruta Fadnavis on Navratri: सांगोल्यातील छत्रपती शिवाजीनगर नवरात्रोत्सव मंडळ व ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठान आयोजित दांडिया गरबा नाईट २०२५ या महोत्सवाचे उद्‌घाटन त्यांच्या हस्ते करण्यात आले. उद्‌घाटनानंतर अमृता फडणवीस यांनाही गरबा खेळण्याचा मोह आवरला नाही.
सकाळ वृत्तसेवा
सांगोला : गरब्याचे आयोजन केल्याने महिलांना नृत्य आणि पारंपरिक कला सादर करण्याची संधी मिळते. यातून त्यांचे कलागुण प्रदर्शित होतात, तसेच त्यांना प्रोत्साहन मिळते. महिलांना एकत्र येऊन सांस्कृतिक कार्यक्रमात सक्रिय सहभाग घेण्यासाठी हे एक सुरक्षित आणि आनंदी व्यासपीठ ठरते, असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी व्यक्त केले.

