सोलापूर

Solapur Politics: काका, बीबी दारफळ गटातून निवडणूक लढवा कार्यकर्त्यांची मागणी; सुभाष देशमुख यांच्यासोबतही खलबते

Election Stir in Solapur: कार्यकर्ते मात्र साठे यांना बीबी दारफळ गटातून उभे राहण्याचा आग्रह करत आहेत. याबाबत आपण सारासार विचार केल्यानंतरच निर्णय घेऊ, अशी घोषणा बळिराम साठे यांनी केले आहे. शुक्रवारी शासकीय विश्रामगृहावर साठे गटाच्या कार्यकर्त्यांची बैठक बोलावली होती.
Kaka-BB in talks with BJP leader Subhash Deshmukh; workers demand candidature from Darphal group.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उ.सोलापूर: नान्नज जिल्हा परिषद गट आरक्षित झाल्यामुळे माजी अध्यक्ष बळिराम साठे यांची अडचण झाली आहे. कार्यकर्ते मात्र साठे यांना बीबी दारफळ गटातून उभे राहण्याचा आग्रह करत आहेत. याबाबत आपण सारासार विचार केल्यानंतरच निर्णय घेऊ, अशी घोषणा बळिराम साठे यांनी केले आहे. शुक्रवारी शासकीय विश्रामगृहावर साठे गटाच्या कार्यकर्त्यांची बैठक बोलावली होती. यावेळी कार्यकर्त्यांनी ही मागणी केली.

Subhash Deshmukh
election
district
Maharashtra Politics
Solapur

