Microplastic Pollution : जेवणाच्या ताटात प्लास्टिक? माती आणि अन्नसाखळीत मायक्रोप्लास्टिकचा शिरकाव; एनएएएसचा धडकी भरवणारा अहवाल

सोलापूर : कृषी क्षेत्रात वाढत्या प्रमाणात आढळणाऱ्या मायक्रोप्लास्टिकमुळे जमिनीचे आरोग्य, पिकांची उत्पादकता आणि मानवी आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत (Microplastic Pollution) असल्याचे समोर आले आहे. राष्ट्रीय कृषी विज्ञान अकादमी (एनएएएस) च्या ताज्या अहवालानुसार, देशात प्लास्टिक कचऱ्याचे प्रमाण झपाट्याने वाढत असून त्याचा थेट परिणाम शेतीप्रधान जिल्ह्यांवर, विशेषतः सोलापूरसारख्या भागांवर होण्याची शक्यता आहे..भारतामध्ये दरवर्षी सुमारे २६ दशलक्ष टन प्लास्टिक कचरा तयार होतो, त्यापैकी सुमारे ९.३ दशलक्ष टन कचरा थेट पर्यावरणात मिसळतो. या कचऱ्याचे सूक्ष्म कण म्हणजेच मायक्रोप्लास्टिक माती, पाणी आणि अन्नसाखळीत प्रवेश करत असून, त्याचे दुष्परिणाम अधिक स्पष्ट होत आहेत..सोलापूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर प्लास्टिक मल्चिंग, ठिबक सिंचन, तसेच काही ठिकाणी सांडपाण्याच्या वापरामुळे मायक्रोप्लास्टिकचे प्रमाण वाढण्याची भीती तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. या सूक्ष्म कणांमुळे मातीतील सूक्ष्मजीव क्रिया बिघडते, पिकांची वाढ खुंटते आणि उत्पादनात घट येऊ शकते..शेतीतील मायक्रोप्लास्टिकचा अतिवापर भविष्यात उत्पादकतेसाठी पर्यायाने पर्यावरणासाठी घातक ठरणार आहे. त्याचे परिणाम लवकर जाणवणार नसले तरी त्याचा साठा वाढत जाणार आहे. त्याला तत्काळ विरोध न करता शेतकऱ्यांना पर्यायही उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. त्यासाठी संशोधन व्हायला हवे.-डॉ. निनाद शहा, पर्यावरण तज्ज्ञ, सोलापूर.उपाययोजना (स्थानिक स्तरावर गरजेच्या)शेतकऱ्यांना जैवविघटनशील मल्चचा वापर करण्यास प्रोत्साहन कचऱ्याचे वर्गीकरण व पुनर्वापर वाढवणे सांडपाण्याच्या वापरावर नियंत्रण जनजागृती मोहिमा राबवणेसंशोधन व मोजमाप यंत्रणा मजबूत करणे.मायक्रोप्लास्टिक म्हणजे काय?५ मिमी पेक्षा लहान प्लास्टिक कण, मोठ्या प्लास्टिकच्या विघटनातून तयार होतात, माती, पाणी आणि अन्नामध्ये सहज मिसळतातसोलापूर जिल्ह्यासाठी धोक्याची कारणेप्लास्टिक मल्चिंगचा वाढता वापर, सांडपाण्याने शेतीसाठी होणारे सिंचन, औद्योगिक व शहरी कचऱ्याचा प्रभाव, नद्यांच्या प्रदूषणामुळे शेतीवर परिणाम.कृषीवर होणारे परिणाममातीची सुपीकता कमी होतेबियाणे उगवण आणि मुळांची वाढ मंदावते उत्पादनात घटसूक्ष्मजीवांची क्रिया बिघडतेमानवी आरोग्यावर परिणामअन्न व पाण्यातून शरीरात प्रवेशपचन व श्वसनसंस्थेवर परिणामहार्मोनल असंतुलनाची शक्यतारोगप्रतिकारशक्ती कमी होणे.