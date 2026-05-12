Yedshi Tiger: येडशीतील वाघ बारामतीकडे?; मादी वाघिणीच्या शोधात १०० किमी प्रवासाचा वन विभागाचा अंदाज, वन विभागाचा ‘मेटिंग ट्रॅक’चा अंदाज..

सोलापूर: येडशी अभयारण्यात गेल्या दोन वर्षांपासून वावरणारा वाघ बारामती परिसरातील मादी वाघिणीच्या शोधात पोचल्याचा अंदाज वन विभागाने व्यक्त केला आहे. डिसेंबरमध्ये बार्शी तालुक्यात दिसल्यानंतर हा वाघ फेब्रुवारीमध्ये अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात आढळून आला होता..येडशी अभयारण्यालगत ढेंबरेवाडी (ता. बार्शी) परिसरात १९ डिसेंबर २०२४ रोजी पहिल्यांदाच ट्रॅप कॅमेऱ्यात या वाघाची छबी कैद झाली होती. वन विभागाने छायाचित्रे प्रसारित केल्यानंतर हा वाघ टिपेश्वर अभयारण्यातून बाहेर पडलेला बछडा असल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यावेळी अडीच ते तीन वर्षांचा असलेला हा बछडा आता सुमारे चार वर्षांचा प्रौढ वाघ झाला आहे..दरम्यान, १३ डिसेंबर २०२५ रोजी बार्शी तालुक्यातील धामणगाव (दु.) येथील शेतकऱ्याची जर्सी गाय खुंटेवाडी परिसरातील द्राक्षबागेत ठार करण्यात आली होती. त्यानंतर हा वाघ गायब झाला होता. पुढे ७ फेब्रुवारी रोजी तो अहिल्यानगर जिल्ह्यातील चांदे बुद्रूक (ता. कर्जत) परिसरात आढळून आला. .त्यानंतर पाळीव प्राण्यांवर हल्ला केल्याची कोणतीही नोंद वन विभागाकडे नाही. वन विभागाच्या माहितीनुसार, याच काळात बारामती परिसरात एका मादी वाघिणीचा वावर होता. चांदे बुद्रूक ते बारामती हे सुमारे शंभर किलोमीटरचे अंतर पार करून हा वाघ त्या दिशेने गेला असावा, असा अंदाज अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे..या वाघाने बीड जिल्ह्यात आष्टी परिसरात काही शिकारी केल्या होत्या. तेव्हापासून आम्ही त्याच्या मागावर होतो. यानंतर ७ फेब्रुवारीला चांदे बुद्रूक (ता. कर्जत) येथेही शिकार केल्याचे आढळले होते. याच काळात बारामती परिसरात १३ सेंटीमीटर लांबीचे ठसे आढळले होते. यावरून ती मादी असावी असे वाटते. चांदे बुद्रुकापासून बारामती परिसराचे हवाई अंतर शंभर किलोमीटरच आहे. इतके अंतर तो दोन दिवसांत पार करू शकातो. मात्र, सध्या या वाघाचा ठावठिकाणी नाही.- अमोल मुंडे, वन परिक्षेत्र अधिकारी, आष्टी (जि. बीड.)