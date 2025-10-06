सोलापूर

Elderly Disabled: साहेब तुम्हीच माझे मायबाप, मला मदत करा!;धोंडेवाडी येथील निराधार, वयोवृद्ध दिव्यांग महिलेची आर्त हाक

Distressed Cry for Help: अनुसया जाधव या मागील २० वर्षांपासून धोंडेवाडी येथे एका पत्र्याच्या घरात राहतात. त्यांचे आता वय झाले आहे, त्यामुळे त्या सध्या घरातच अंथरुणावर पडून आहेत. निराधार असल्याने त्यांच्या दररोजच्या अन्नपाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राहते पत्र्याचे घरही मोडकळीस आले आहे.
An elderly disabled woman from Dhondewadi tearfully appeals to authorities for help; a story of struggle and survival in rural Maharashtra.

पंढरपूर : ‘साहेब.. .तुम्हीच माझे माय बाप आहात, मला कोणी तरी मदत करा हो...’ अशी आर्त हाक धोंडेवाडी (ता. पंढरपूर) येथील एक वयोवृद्ध दिव्यांग महिला अनेकांना देत आहे. अनुसया किसन जाधव (वय ८०) असे या निराधार महिलेचे नाव आहे. डोक्यावरच्या गळक्या घरातच तिला सध्या मरणयातना सहन कराव्या लागत आहेत. तिला मदतीची गरज आहे.

