Elderly Disabled: साहेब तुम्हीच माझे मायबाप, मला मदत करा!;धोंडेवाडी येथील निराधार, वयोवृद्ध दिव्यांग महिलेची आर्त हाक

पंढरपूर : ‘साहेब.. .तुम्हीच माझे माय बाप आहात, मला कोणी तरी मदत करा हो...’ अशी आर्त हाक धोंडेवाडी (ता. पंढरपूर) येथील एक वयोवृद्ध दिव्यांग महिला अनेकांना देत आहे. अनुसया किसन जाधव (वय ८०) असे या निराधार महिलेचे नाव आहे. डोक्यावरच्या गळक्या घरातच तिला सध्या मरणयातना सहन कराव्या लागत आहेत. तिला मदतीची गरज आहे..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .अनुसया जाधव या मागील २० वर्षांपासून धोंडेवाडी येथे एका पत्र्याच्या घरात राहतात. त्यांचे आता वय झाले आहे, त्यामुळे त्या सध्या घरातच अंथरुणावर पडून आहेत. निराधार असल्याने त्यांच्या दररोजच्या अन्नपाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राहते पत्र्याचे घरही मोडकळीस आले आहे. पाऊस आला की घरात पाणी येते. वीजही नाही, त्यामुळे या वृद्ध महिलेला अंधाऱ्या खोलीत उपाशीपोटी जीवन जगावे लागत आहे. .या महिलेला जवळचे असे कोणीही नातेवाईक नाही. शरीरात त्राण होता तोपर्यंत ती गावातील लोकांकडे मिळेल ते काम करायची. त्यापोटी पसाभर धान्य किंवा भाकर तुकडा मागून आणायची आणि पोटाला खायची. आता वयोमानामुळे आणि अपंगत्वामुळे अनुसयाबाई यांना बाहेर पडणे अशक्य झाले आहे. अशातच मुसळधार पावसामुळे तिच्या घरात पाणी आणि चिखल झाला आहे. .त्यामुळे हातावर पोट भरणारी ही वृद्ध असहाय्य महिला मागील दिवसांपासून उपाशीपोटी आहे. अशा परिस्थितीमध्येही तिच्यामध्ये जगण्याची इच्छाशक्ती आहे. मायबाप सरकारकडे मदतीसाठी याचना करतानाचा तिचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियामध्ये व्हायरल झाला आहे..Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.मदतीसाठी लोकांनी पुढे येण्याची गरज‘साहेब... तुम्हीच माझे मायबाप आहात... मला मदत करा... घरात पावसाचे पाणी येते. लाइट नाही... पोटात मागील काही दिवसांपासून अन्न नाही... गरिबाला मदत करा...’ अशी आर्त हाक ती देत आहे. मायबाप सरकार आणि गावातील लोकांनी या वृद्ध महिलेला मदत करण्यासाठी पुढे येण्याची गरज आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.