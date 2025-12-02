Solapur Accident: 'साेलपुरात बसच्या धडकेत युवक ठार'; नातेवाईक ९२४ किलोमीटरवरून आले, कुटुंबीयांनी फोडला हंबरडा..

सोलापूर: मध्यप्रदेशातून विजयपूरमार्गे ब्रजेश सुखदेव कासदे (वय २२, रा. धनवार, मध्यप्रदेश) हा सोलापुरात आला होता. रविवारी (ता. ३०) सकाळी साडेआठच्या सुमारास छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातून जुना पूना नाक्याकडे जाणाऱ्या ट्रॅव्हल्सने संगम बेकरीसमोर त्या तरुणाला जोरात धडक दिली. त्याच्या डोक्यावर बसचे चाक गेल्याने ब्रजेशचा जागीच मृत्यू झाला..माेठी बातमी ! 'शहाजी पाटील यांच्या कार्यालयासह चार ठिकाणी धाडी'; सांगोल्यात उडाली खळबळ; रात्री उशिरापर्यंत तपासणी.रविवारी सकाळी ब्रजेश कासदे हा एसटी स्टॅण्डवर उतरला. तो रस्ता ओलांडत असताना ‘एलएचपी’ कंपनीच्या खासगी बसने (एमएच १३, ईपी ९७५६) ब्रजेशला जोरात धडक दिली. बसचालक जमीरपाशा महेमुदपाशा जहागीरदार (वय ५०, रा. भिमाशंकरनगर, मजरेवाडी) याने निष्काळजीपणे, अतिवेगाने बस चालवली. बसच्या धडकेत रस्त्यावर पडलेल्या ब्रजेशच्या डोक्यावरून चाक गेले. त्याचा जागीच मृत्यू झाला. .अपघाताची माहिती मिळताच फौजदार चावडी पोलिस अपघातस्थळी दाखल झाले. त्याच्या खिशात पोलिसांना बस प्रवासाची तिकिटे आढळली आहेत. त्याच्याकडील कागदपत्रांवरून तो मध्यप्रदेशातील असल्याचेही समजले. ब्रजेशचा मृतदेह उत्तरीय चाचणीसाठी सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी त्याच्या कुटुंबीयांना त्याबद्दल माहिती दिली. अपघात प्रकरणी पोलिस हवालदार दिनकर भंडारवाड यांच्या फिर्यादीवरून ट्रॅव्हल्स चालकावर गुन्हा दाखल झाला आहे. नोटीस देऊन पोलिसांनी त्याला सोडून दिले असून, सहायक पोलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर पाटील तपास करीत आहेत..संतापजनक घटना ! 'मंगळवेढ्यात बहिणींसमोर अश्लील कृत्य'; चौघांविरुद्ध गुन्हा, दाेघीजण घराच्या मागे गेल्या अन्...रात्री बारा वाजता पोचले नातेवाईकमृत ब्रजेश कासदे हा मध्यप्रदेशातील रहिवासी असून, कामाच्या शोधात तो सोलापुरात आला होता. अपघातात तो ठार झाल्यानंतर पोलिसांनी त्याच्या कुटुंबीयांना त्याबद्दल माहिती दिली. सोलापूर ते मध्यप्रदेश ९२४ किमी अंतर असून तेथे पोचायला सुमारे १२ ते साडेबारा तास लागतात. ब्रजेशचे नातेवाईक रात्री १२ च्या सुमारास सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये पोचले. ब्रजेशचा मृतदेह पाहताच त्याच्या कुटुंबीयांनी हंबरडा फोडला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.