सोलापूर

Solapur Accident: 'साेलपुरात बसच्या धडकेत युवक ठार'; नातेवाईक ९२४ किलोमीटरवरून आले, कुटुंबीयांनी फोडला हंबरडा..

Solapur bus accident: दरम्यान, मृत युवकाचे नातेवाईक ९२४ किलोमीटरवरून सोलापूरला दाखल झाले. घरातील तरुणाच्या अचानक मृत्यूची बातमी ऐकताच कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. नातेवाईकांना पाहताच घरातील महिलांनी हंबरडा फोडला आणि वातावरण शोकमग्न झाले.
Solapur Accident

Solapur Accident

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: मध्यप्रदेशातून विजयपूरमार्गे ब्रजेश सुखदेव कासदे (वय २२, रा. धनवार, मध्यप्रदेश) हा सोलापुरात आला होता. रविवारी (ता. ३०) सकाळी साडेआठच्या सुमारास छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातून जुना पूना नाक्याकडे जाणाऱ्या ट्रॅव्हल्सने संगम बेकरीसमोर त्या तरुणाला जोरात धडक दिली. त्याच्या डोक्यावर बसचे चाक गेल्याने ब्रजेशचा जागीच मृत्यू झाला.

Loading content, please wait...
accident
Youth
emergency
district
accident death
accident case
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com