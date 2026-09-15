सोलापूर

Solapur Crime: लॉजवर नेत संबंध ठेवले, ब्लॅकमेल करत सोन्याची चेन अन् पैसे उकळले; २१ वर्षीय तरुणीवर पुन्हा जबरदस्ती, तरुणावर गुन्हा दाखल

21 Year Old Woman Allegedly Blackmailed After Lodge Assault: अश्लील फोटो व्हायरल करण्याची धमकी देत तरुणीचे वारंवार लैंगिक शोषण, सोन्याची चेन हिसकावून दोन लाखांची उकळी; आरोपीवर आयटी अ‍ॅक्टसह विविध कलमांखाली गुन्हा
Young Woman Taken to Lodge and Allegedly Assaulted Man Booked After Blackmailing Her for Gold Chain and Money

Young Woman Taken to Lodge and Allegedly Assaulted Man Booked After Blackmailing Her for Gold Chain and Money

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बार्शी : अश्लील फोटो व रेकॉर्डिंग व्हायरल करण्याची धमकी देत तरुणीचे वारंवार लैंगिक शोषण केले. तसेच पैशांची मागणी करून सोन्याची चेन जबरदस्तीने काढून घेतल्याचा आरोप असलेल्या तरुणाविरुद्ध बार्शी तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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