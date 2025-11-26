सोलापूर

Solapur Crime: 'हौसेसाठी गुन्हेगाराकडून बंदूक घेणारा जेरबंद'; स्थानिक गुन्हे शाखेची नांदणी टोल नाक्याजवळ कारवाई !

crime branch action: प्राथमिक चौकशीत या तरुणाने “हौसेसाठी बंदूक घेतली” असे कबूल केले असले तरी पोलिसांनी त्यामागील गुन्हेगारी नेटवर्कची सखोल चौकशी सुरू केली आहे. बेकायदेशीर शस्त्र व्यवहारात आणखी कोणी सामील आहे का याचा तपास सुरू असून या प्रकरणामुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.
Solapur Crime

Solapur Crime

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : नगरपरिषदेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण पोलिसांची नाकाबंदी सुरू आहे. सोलापूर ग्रामीण पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने शेळगी परिसरातील हुसेनबाशा अ.रजाक सय्यद (वय ४६) या टेलर व्यावसायिकास अटक केली आहे. त्याच्याकडे एक बंदूक व दोन गोळ्या (काडतूस) सापडल्या आहेत. त्याने हौसेसाठी बंदूक घेतली होती.

Loading content, please wait...
crime
Youth
Arrested
Action
district
Crime Branch
Solapur
Police action against illegal firearms

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com