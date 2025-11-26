Solapur Crime: 'हौसेसाठी गुन्हेगाराकडून बंदूक घेणारा जेरबंद'; स्थानिक गुन्हे शाखेची नांदणी टोल नाक्याजवळ कारवाई !

सोलापूर : नगरपरिषदेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण पोलिसांची नाकाबंदी सुरू आहे. सोलापूर ग्रामीण पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने शेळगी परिसरातील हुसेनबाशा अ.रजाक सय्यद (वय ४६) या टेलर व्यावसायिकास अटक केली आहे. त्याच्याकडे एक बंदूक व दोन गोळ्या (काडतूस) सापडल्या आहेत. त्याने हौसेसाठी बंदूक घेतली होती..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.शेळगीतील जवाहर नगरात टेलरिंगचा व्यवसाय करणाऱ्या हुसेनबाशा याने त्याच्या ओळखीच्या चाँदकडून (रा. कंचनाळ, इंडी, कर्नाटक) ती बंदूक घेतली होती. ३५ हजार रुपयात चाँदने हुसेनबाशाला दोन गोळ्या व बंदूक दिली होती. स्वत:ला लोकांनी घाबरावे म्हणून तो बंदूक वापरत होता. पोलिस हवालदार विजयकुमार भरले यांना खबऱ्यांकडून त्याबद्दल माहिती मिळाली. त्यानुसार पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, अप्पर पोलिस अधीक्षक प्रीतम यावलकर, स्थानिक गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय जगताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक भिमगोंडा पाटील यांच्या नेतृत्वातील पथकाने हुसेनबाशा याचा शोध सुरू केला. .विजयपूर रोडवरील नांदणी टोल नाक्याजवळील हॉटेल शरण बसवेश्वर परिसरात तो थांबला होता. पोलिसांनी त्याला सापळा रचून पकडले. त्याची झडती घेतल्यावर खिशात बंदूक व दोन काडतुसे मिळाली. पोलिसांनी त्याला अटक करून मंद्रूप पोलिसांत गुन्हा दाखल केला आहे..Pune News:'नववी शिकलेल्या बळवंत दोरगे यांचा यशस्वी प्रयोग'; भांडगाव येथे स्वयंचलित, सेंद्रिय व बंदिस्त गुऱ्हाळ घराची केली निर्मिती...चाँद म्हणाला, आणखी बंदुका पाहिजे का?हुसेनबाशा सय्यद याची ओळख इंडीतील चाँदसोबत झाली होती. चाँद हा पोलिसांच्या रेकॉर्डवरील सराईत गुन्हेगार आहे. चाँदने हुसेनबाशा याला ३५ हजार रुपयांत बंदूक दिली होती. त्यावेळी चाँद म्हणाला, ‘आणखी कोणाला बंदूक पाहिजे असेल तर मला सांग, मी आणून देतो.’ ही बाब पोलिस तपासात समोर आली आहे. पोलिस आता चाँदचा शोध घेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.