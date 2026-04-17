पश्चिम महाराष्ट्र

Son kills mother Sangli : बायकोसाठी मुलाने आईचा गळा दाबला, मृतदेहाशेजारीच रात्रभर झोपला अन्...; नंतर आई आईचा आक्रोश

Sangli crime news : सांगलीच्या कुपवाडमध्ये मुलाने बायकोसाठी आईचा गळा दाबून खून केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मृतदेहाशेजारीच रात्रभर झोपल्याचीही माहिती समोर आली आहे.
esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Shocking crime Kupwad miraj : मानमोडी (ता. मिरज) येथे पत्नीला राहत्या घरात न ठेवण्यावरून झालेल्या किरकोळ वादानंतर पोटच्या मुलानेच राहत्या घरी आईचा नाक, तोंड व गळा दाबून खून केल्याची घटना बुधवारी (ता. १५) मध्यरात्री घडली. याप्रकरणी पोलिसांनी जगदीश ऊर्फ पवन जीवन झेंडे (वय २८, रा. झेंडे मळा, मानमोडी, ता. मिरज) या संशयिताला अटक केली. संगीता जीवन झेंडे (वय ५१, रा. झेंडे मळा मानमोडी, ता. मिरज) असे मृत आईचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
Sangli
crime
Crime News
crime news in marathi
miraj
Crime Against Woman
crime news marathi
sangli miraj kupwad municipal corporation

