Son kills mother Sangli : बायकोसाठी मुलाने आईचा गळा दाबला, मृतदेहाशेजारीच रात्रभर झोपला अन्...; नंतर आई आईचा आक्रोश

Shocking crime Kupwad miraj : मानमोडी (ता. मिरज) येथे पत्नीला राहत्या घरात न ठेवण्यावरून झालेल्या किरकोळ वादानंतर पोटच्या मुलानेच राहत्या घरी आईचा नाक, तोंड व गळा दाबून खून केल्याची घटना बुधवारी (ता. १५) मध्यरात्री घडली. याप्रकरणी पोलिसांनी जगदीश ऊर्फ पवन जीवन झेंडे (वय २८, रा. झेंडे मळा, मानमोडी, ता. मिरज) या संशयिताला अटक केली. संगीता जीवन झेंडे (वय ५१, रा. झेंडे मळा मानमोडी, ता. मिरज) असे मृत आईचे नाव आहे..याप्रकरणी बजरंग तुकाराम काशीद (वय ४८, रा. कवठेएकंद, ता. तासगाव) यांनी तक्रार दिली. त्यानुसार कुपवाड पोलिस ठाण्यात संशयित मुलावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या मृत्यूबद्दल संशय येताच कुपवाड पोलिस ठाण्याचे सहायक निरीक्षक आनंदराव घाडगे यांनी तपासाची चक्रे फिरविली. कौटुंबिक वाद, सकाळपर्यंत दाराला आतून असणारी कडी यांसह उपलब्ध तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे घाडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे शाखेचे अंमलदार अविनाश पाटील, राजू कांबळे यांनी गुन्ह्याचा छडा लावला..मुलगा संशयित जगदीश यास चौकशीसाठी पोलिसांनी ताब्यात घेतले. सुरुवातीला त्याने उडवाउडवीची उत्तरे दिली. मात्र, पोलिसी खाक्या दाखविताच त्याने गुन्हा कबूल केला. अधिक तपास सहायक निरीक्षक आनंदराव घाडगे हे करीत आहेत..मृतदेहाशेजारीच रात्रभर झोपला...खुनाच्या घटनेनंतर रात्रभर आईच्या मृतदेहाजवळ झोपलेला संशयित जगदीश यास पोलिसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतले. यावेळी सुरुवातीला त्याने उडवा-उडवीची उत्तरे दिली. पुढे संशय स्पष्ट होताच पोलिसांनी त्याला खाक्या दाखविण्यास सुरुवात केली. यावेळी तो 'आई आई' अशी हाक जिवाच्या आकांताने देत तो ओरडू लागला, रडू लागला....पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संशयित जगदीश, त्याची आई संगीता व वडील जीवन झेंडे हे मानमोडी (ता. मिरज) येथे झेंडे मळ्यातील घरात वास्तव्य करत. जीवन झेंडे हे हमाली व शेतीची कामे करीत; तर जगदीश हा सलून व्यावसायिक आहे. जगदीश याची पत्नी दुसरीकडे वास्तव्यास आहे. यावरून घरी त्याचा आईसोबत वरचेवर वाद होई. ही भांडणे कुपवाड पोलिस ठाण्यापर्यंतही आली होती. बुधवारी (ता. १५) जीवन झेंडे हे काही कामानिमित्त घराबाहेर असताना जगदीश आणि संगीता यांच्यात पुन्हा वाद झाला. संतप्त झालेल्या संशयिताने मध्यरात्री नाक, तोड, गळा आवळून आईचा खून केला..गुरुवारी (ता. १७) सकाळी संशयिताने स्वतः दार उघडले आणि आई अंथरुणात निपचीप पडलेली असल्याचे जाहीर केले. या प्रकाराची माहिती मिळताच कुपवाड पोलिस तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. निपचिप स्थितीत असणाऱ्या संगीतास आयुष हेल्पलाईन टीमच्या सहकार्यातून शासकीय रुग्णालयात नेले. उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे यावेळी वैद्यांनी सांगितले. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आला. पोलिसांना या मृत्यूबाबत संशय आला आणि त्यांनी जगदीशला ताब्यात घेतले. त्याच्या चौकशीत सगळा बनाव उघड झाला.