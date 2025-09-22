पश्चिम महाराष्ट्र

Ichalkaranji Accident: भरधाव मोटारीने तीन दुचाकींना उडविले; इचलकरंजीत थरार, दोघे जखमी; चालकावर गुन्हा

Road Mishap in Ichalkaranji: अपघातात मोटारीच्या धडकेत तीन मोटारसायकलींचे नुकसान झाले असून दोघे किरकोळ जखमी झाले. याप्रकरणी मयुरेश भरत संगाज (लायकर टॉकीज मागे, इचलकरंजी) याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. अपघात भरधाव व निष्काळजीपणे गाडी चालविल्याने झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
Speeding car in Ichalkaranji crashes into three bikes; two injured, FIR filed.

सकाळ वृत्तसेवा
