पश्चिम महाराष्ट्र

Kavalapur Airport:'कवलापूर विमानतळ प्लॉटिंग, बांधकामे तत्काळ थांबवा'; कृती समितीकडून पाहणी, जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन मागणी करणार

Kavalapur Airport Plotting Under Scanner: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या पुढाकाराने विमानतळासंदर्भात सुरू असलेल्या प्रयत्नांबद्दल आभार व्यक्त करण्यात आले. ‘उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी या जागेचा ‘बाजार’ रोखून तेथे विमानतळाला सकारात्मकता दाखवल्याने सांगलीच्या विकासाला गती येईल.
Kavalapur Airport Plotting Under Scanner Action Committee to Meet Collector

Kavalapur Airport Plotting Under Scanner Action Committee to Meet Collector

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली: ‘‘कवलापूर विमानतळाच्या १६५ एकर क्षेत्रालगत काही भूखंड विक्री केली जात आहे. काही बांधकामे केली जात असून ती तत्काळ थांबवावीत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याबाबत नोटीस जारी करावी,’’ अशी मागणी विमानतळ बचाव कृती समितीच्या बैठकीत आज करण्यात आली. या प्रश्नावर उद्या (ता. १६) जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांची भेट घेण्याचेही ठरले.

Loading content, please wait...
Sangli
District Collector
Paschim maharashtra
Airport
district
Meeting
Unauthorized plotting
Demand all party action committee
construction site

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com