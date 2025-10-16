Kavalapur Airport:'कवलापूर विमानतळ प्लॉटिंग, बांधकामे तत्काळ थांबवा'; कृती समितीकडून पाहणी, जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन मागणी करणार

सांगली: ‘‘कवलापूर विमानतळाच्या १६५ एकर क्षेत्रालगत काही भूखंड विक्री केली जात आहे. काही बांधकामे केली जात असून ती तत्काळ थांबवावीत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याबाबत नोटीस जारी करावी,’’ अशी मागणी विमानतळ बचाव कृती समितीच्या बैठकीत आज करण्यात आली. या प्रश्नावर उद्या (ता. १६) जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांची भेट घेण्याचेही ठरले. .MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.कृती समितीचे निमंत्रक पृथ्वीराज पवार यांच्यासह माजी आमदार नितीन शिंदे, सतीश साखळकर, माजी नगरसेवक हणमंत पवार, संतोष पाटील, डॉ. संजय पाटील, हमाल पंचायतीचे विकास मगदूम, नितीन चव्हाण, गजानन साळुंखे, युसूफ मेस्त्री, शिवसेनेचे शंभूराज काटकर, विजय साळुंखे, शुभम चव्हाण, पिंटू कार्वेकर यांनी विमानतळासाठीची स्थळ पाहणी केली. त्याआधी पंचमुखी मारुती रस्त्यावरील ‘कष्टकऱ्यांची दौलत’ येथे बैठक झाली. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या पुढाकाराने विमानतळासंदर्भात सुरू असलेल्या प्रयत्नांबद्दल आभार व्यक्त करण्यात आले. ‘उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी या जागेचा ‘बाजार’ रोखून तेथे विमानतळाला सकारात्मकता दाखवल्याने सांगलीच्या विकासाला गती येईल,’ अशी भावना व्यक्त करण्यात आली. ‘या ठिकाणी भूखंड पाडून काहींचा जागा हडपण्याचा अद्यापही प्रयत्न असेल, तर तो ओळखून सांगलीकरांनी सावध राहिले पाहिजे,’ अशी सूचनादेखील करण्यात आली..‘‘कवलापूर विमानतळाच्या स्थळपाहणीत जवळच काही ठिकाणी भूखंड विकसित करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे चित्र समोर आले. विमानतळाच्या मूळ जागेपासून काही अंतरावर हे काम सुरू आहे. शिवाय, काही ठिकाणी बांधकामे केली जात आहेत. त्याचा उद्देश विमानतळाला बाधा आणण्याचा आहे का, हे तपासून घेतले पाहिजे,’’ असे मत नितीन शिंदे, पृथ्वीराज पवार यांनी व्यक्त केले..‘‘याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने संबंधितांनी नोटीस बजावली पाहिजे,’’ अशी मागणी साखळकर यांनी केली. नितीन शिंदे म्हणाले, ‘‘विमानतळाची जागा हडपण्याचा प्रयत्न सांगलीकरांना हाणून पाडला. आता विमानतळ उभे करण्याचे लक्ष्य साध्य केल्याशिवाय गप्प बसायचे नाही. सरकारने योग्य दिशेने पावले उचलली आहेत. त्यामुळे अपेक्षा वाढल्या आहेत. आता कोणत्याही कारणाने माघार घेऊ नये. येथे विमानतळ होणे म्हणजेच सांगलीच्या विकासाला योग्य दिशा मिळणे, हे स्पष्ट आहे.’’.पृथ्वीराज पवार म्हणाले, ‘‘सांगलीचे बलस्थान शेती, शेतमाल, त्यावर प्रक्रिया आहे. त्यामुळे या ठिकाणी कार्गो विमानतळ झाले पाहिजे. त्यादृष्टीने आवश्यक जमीन अधिग्रहित व्हावी. कवलापूर, बुधगावचे शेतकरी या विकासप्रक्रियेला निश्चित साथ देतील. आम्ही त्यासाठी पुढाकार घेऊ. ही सांगलीच्या विकासाची नवी सुरुवात ठरेल.’’साखळकर म्हणाले, ‘‘जिल्हा प्रशासनाने तातडीने या जमिनीभोवतीची पाहणी करून अतिक्रमण, बांधकाम होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. याबाबत त्यांची भेट घेऊन विनंती करू.’’.Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.‘कृती समितीला स्थान द्या...’‘‘कवलापूर विमानतळासंदर्भातील ज्या बैठका राज्य शासनाच्या पातळीवर सुरू आहेत, त्यात कृती समिती सदस्यांना निमंत्रित करावे,’’ अशी मागणी माजी आमदार नितीन शिंदे यांनी केली. ‘‘विमानतळाची जागा ‘सकाळ’च्या पुढाकाराने वाचवली गेली. कृती समितीने त्यावर अभ्यास केला. पवार, साखळकर समितीची बाजू मांडतील, शिवाय सरकार आणि शेतकऱ्यांत विश्वासू दुवा म्हणूनदेखील समिती काम करेल,’’ असे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.