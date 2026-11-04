Farmers Protest: मायबाप सरकार! नका थट्टा करू शेतकऱ्याची... ऊसदरासाठी रात्र रस्त्यावर! ; हक्काच्या दरासाठी शेतकऱ्यांचा रस्त्यावरच मुक्काम, राजू शेट्टींच्या नेतृत्वाखाली लढा सुरूच

विजय लोहार नेर्ले,: शेतात राबायचे, घाम गाळायचा, ऊन-पावसाची तमा न बाळगता ऊस पिकवायचा आणि तोच ऊस कारखान्याला घातल्यानंतर आपल्या घामाचा योग्य मोबदला मिळावा म्हणून रस्त्यावर उतरायचे... हीच का शेतकऱ्यांच्या नशिबाची कहाणी? मायबाप सरकार, आता तरी शेतकऱ्यांची थट्टा करू नका, अशी आर्त हाक किणी येथील ऊसदर आंदोलनातून उमटत आहे..ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय्य दर मिळावा, त्यांच्या कष्टाचा योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली किणी येथे ऊसदराचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाचे रात्रीच्या वेळी टिपलेले छायाचित्र पाहिले की, शेतकऱ्यांच्या संघर्षाची तीव्रता आणि त्यामागची वेदना मनाला चटका लावून जाते.रात्रीचा काळोख, रस्त्याच्या कडेला अंथरलेल्या चादरी, कुठे सतरंजी तर कुठे प्लास्टिकच्या ताडपत्रीवर झोपलेले शेतकरी... काहींच्या अंगावर पांघरूण, तर काहींनी उघड्या आकाशाखालीच डोळे मिटले आहेत. .घरापासून दूर, कुटुंबाची काळजी मनात ठेवून आपल्या हक्कासाठी शेतकरी रात्र जागवत आहेत. वयाची साठी ओलांडलेले शेतकरीही या संघर्षात मागे हटायला तयार नाहीत.शेतकऱ्याला स्वतःच्या शेतात राबताना कधी थकवा जाणवत नाही; मात्र आपल्या हक्काच्या पैशासाठी रस्त्यावर रात्र काढण्याची वेळ येणे, यापेक्षा मोठे दुर्दैव कोणते? दिवसा आंदोलन, रात्री रस्त्यावर मुक्काम आणि दुसऱ्या दिवशी पुन्हा त्याच निर्धाराने संघर्ष... .अशा पद्धतीने शेतकऱ्यांचा लढा सुरू आहे.राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या या आंदोलनात शेतकऱ्यांचा सहभाग केवळ ऊसदरासाठी नाही, तर शेतीच्या अस्तित्वासाठी आणि पुढच्या पिढीच्या भवितव्यासाठी आहे. शेतकऱ्यांच्या घामाला योग्य दाम मिळाला नाही, तर शेती टिकणार कशी? कर्जाचा डोंगर, वाढता उत्पादन खर्च, मजुरी, खतांचे दर आणि नैसर्गिक संकटे यांचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्याला न्याय मिळणार तरी कधी?.सत्तेच्या खुर्चीवर बसलेल्यांनी एकदा या रस्त्यावर झोपलेल्या शेतकऱ्यांकडे पाहावे. त्यांच्या चेहऱ्यावरील थकवा, डोळ्यांतील वेदना आणि मनातील आशा समजून घ्यावी.शेतकरी काही भीक मागत नाही, तो आपल्या कष्टाचा योग्य मोबदला मागत आहे. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळ न करता त्यांच्या मागण्यांबाबत गांभीर्याने निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.कारण शेवटी एकच सवाल...जगाचा पोशिंदा शेतकरीच जर आपल्या हक्कासाठी रस्त्यावर झोपणार असेल, तर त्याच्या कष्टाची किंमत कोण करणार?मायबाप सरकार, नका थट्टा करू शेतकऱ्याची... त्याच्या घामाला न्याय द्या!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.