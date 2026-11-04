पश्चिम महाराष्ट्र

Farmers Protest: मायबाप सरकार! नका थट्टा करू शेतकऱ्याची... ऊसदरासाठी रात्र रस्त्यावर! ; हक्काच्या दरासाठी शेतकऱ्यांचा रस्त्यावरच मुक्काम, राजू शेट्टींच्या नेतृत्वाखाली लढा सुरूच

Sugarcane Farmers Protest : ऊसाला योग्य दर मिळावा यासाठी राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली किणी येथे शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. हक्काच्या दरासाठी शेतकरी रात्रभर रस्त्यावर मुक्काम करून आपल्या मागण्यांसाठी लढा देत आहेत.
Sugarcane farmers spend the night on the roadside during the ongoing price protest at Kini.

Sugarcane farmers spend the night on the roadside during the ongoing price protest at Kini.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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विजय लोहार

नेर्ले,: शेतात राबायचे, घाम गाळायचा, ऊन-पावसाची तमा न बाळगता ऊस पिकवायचा आणि तोच ऊस कारखान्याला घातल्यानंतर आपल्या घामाचा योग्य मोबदला मिळावा म्हणून रस्त्यावर उतरायचे... हीच का शेतकऱ्यांच्या नशिबाची कहाणी? मायबाप सरकार, आता तरी शेतकऱ्यांची थट्टा करू नका, अशी आर्त हाक किणी येथील ऊसदर आंदोलनातून उमटत आहे.

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Raju Shetti
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