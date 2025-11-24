Sangali News : तुरे आल्याने उसाचे वाढे थांबले! चाऱ्याविना जनावरे आणि उत्पादन घसरल्याने शिराळ्यात शेतकरी हवालदिल

पुनवत : उसाला तुरे यायला सुरुवात झाल्याने व अद्यापही रब्बीच्या पेरण्या सुरू असल्याने जनावरांच्या ओल्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. परिणाम दूध उत्पादनावर होऊन अर्थकारण बिघडणार असून शेतकरी हतबल झाला असल्याचे चित्र शिराळा तालुक्यात पाहावयास मिळत आहे..शिराळा तालुक्यात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडला होता. परतीच्या व अवकाळी पावसाने हजेरी लावली होती. परिणामी डोंगरमाथ्यावरील बहुतांश गवत कुजल्याने व सुकल्याने शेतकरी उसाच्या वाढ्यावर अवलंबून होते. मात्र नोव्हेंबर महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच बहुतांश उसाला तुरे आले आहेत..Raigad Farmers : गुरांच्या वैरणीचा प्रश्न ऐरणीवर; पेंढा भिजला पशुधनावर उपासमारीची वेळ; शेतकरी व पशुपालक चिंतेत.जनावरांना चाऱ्यासाठी तुरा आलेला ऊस चालत नाही. त्यामुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे. ओल्या चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण होत चालला आहे. चालू रब्बी हंगामात अद्यापही ५० टक्के पेरण्या झालेल्या नाहीत. शिवाय गवतकाढणीला प्रारंभ झालेला नाही. .अतिपावसामुळे अद्यापही ऊस लागणीही म्हणाव्या अशा झालेल्या नाहीत. बहुतांश शेतकऱ्यांनी खोडवी काढून कमी पाण्यावर येणारी मका पिके केली आहेत. याचा फायदा होत आहे. तुरा आलेला नाही, असा बहुतांश ऊस तुटला असून तोडणी मजूरही वैरण मिळत नसल्यामुळे तुरे आलेल्या उसाकडे पाठ फिरवत आहेत. .Sugarcane Price Protest Video : कोल्हापुरात ऊसदर आंदोलनाचा भडका, शिरोळ तालुक्यात ऊस वाहतुकीची तीन वाहने पेटवली.उसाचे वजन घटण्याअगोदर कारखान्यांनी तुरा आलेला ऊस लवकर गाळपास न्यावा, यासाठी ऊस उत्पादक शेतकरी गडबड करू लागले आहेत. तुरा आलेल्या उसाचे वाढे मिळत नाही तसेच ऊसतोडणी झाल्यानंतर ऊसमोळी बांधण्यासाठीही तुरा आलेला ऊस चालत नाही. शेतकरी वर्ग हवालदिल झाला आहे. ऊस लवकरात लवकर साखर कारखान्यांनी गाळपासाठी न्यावा, अशी मागणी शेतकरी करू लागले आहेत..सध्या उसाला आलेले तुरे वातावरणात झालेल्या अचानक बदलामुळे व ऊस परिपक्व झाल्यामुळे आले आहेत. बहुतांश शेतकरी तुरा आलेले वाढे फडातच ठेवतात व पाचटाबरोबर पेटवतात. असे नुकसान करण्यापेक्षा तुरा काढून वाढे कडबाकुट्टी करून मुरघास प्रक्रिया केली तर जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न मार्गी लागेल.- किरण पवार, तालुका कृषी अधिकारी, शिराळा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.