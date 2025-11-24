पश्चिम महाराष्ट्र

Sangali News : तुरे आल्याने उसाचे वाढे थांबले! चाऱ्याविना जनावरे आणि उत्पादन घसरल्याने शिराळ्यात शेतकरी हवालदिल

पुनवत : उसाला तुरे यायला सुरुवात झाल्याने व अद्यापही रब्बीच्या पेरण्या सुरू असल्याने जनावरांच्या ओल्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. परिणाम दूध उत्पादनावर होऊन अर्थकारण बिघडणार असून शेतकरी हतबल झाला असल्याचे चित्र शिराळा तालुक्यात पाहावयास मिळत आहे.

