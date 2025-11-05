पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli News: पावसाने दिलेल्या उघडीनंतर मिरज पश्चिम भागात ऊसतोडणीला वेग; कृष्णा आणि वारणा नदीकाठी गडगडाटी ट्रॅक्टरफेऱ्या सुरू.

sugarcane cutting begun: पावसाने दिलेल्या उघडीनंतर रस्त्याकडच्या फडांपासून तोडणी सुरू; शेतात ओलावा असल्याने आतल्या भागातील ऊस अद्याप तोडणीसाठी थांबलेला, तर ट्रॅक्टर मालकांना ऊस वाहतुकीचा ताण जाणवू लागला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
तुंग: मिरज पश्चिम भाग भाजीपाल्यासह उसाचे अगार म्हणून ओळखला जातो. कृष्णा आणि कोयना नदीमुळे तुंग, कसबेडिग्रज, मौजे डिग्रज, समडोळी, कवठेपिरान, दुधगाव, सावळवाडी, माळवाडी या गावात मोठ्या प्रमाणात ऊस उपलब्ध आहे. दसऱ्याच्या मुहुर्तावर विविध साखर कारखान्यांनी गळीत हंगाम सुरू केला.

