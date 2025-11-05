Sangli News: पावसाने दिलेल्या उघडीनंतर मिरज पश्चिम भागात ऊसतोडणीला वेग; कृष्णा आणि वारणा नदीकाठी गडगडाटी ट्रॅक्टरफेऱ्या सुरू.

तुंग: मिरज पश्चिम भाग भाजीपाल्यासह उसाचे अगार म्हणून ओळखला जातो. कृष्णा आणि कोयना नदीमुळे तुंग, कसबेडिग्रज, मौजे डिग्रज, समडोळी, कवठेपिरान, दुधगाव, सावळवाडी, माळवाडी या गावात मोठ्या प्रमाणात ऊस उपलब्ध आहे. दसऱ्याच्या मुहुर्तावर विविध साखर कारखान्यांनी गळीत हंगाम सुरू केला..या पार्श्वभूमीवर दिवाळीपासून पावसामुळे रडतखडत सुरू झालेल्या ऊसतोडी पावसाने उघडीप दिल्यानंतर सूर पकडत आहेत. मिरज पश्चिम भागात वसंतदादा (दत्त इंडिया) सर्वोदय, हुतात्मा, एन. डी. पाटील शुगर, क्रांती यांसह कोल्हापूर जिल्ह्यातील काही कारखान्याच्या टोळ्या दाखल झाल्या आहेत. .Kolhapur Sugar Season: काेल्हापूर जिल्ह्यातील साखर हंगामावर ‘अवकाळी’चे ‘पाणी’; हंगाम लांबण्याची भीती; मोळी टाकली, उसाची प्रतीक्षाच.पावसामुळे शेतात ओलावा आसल्याने रस्त्याकडेला असलेल्या शेतात ऊसतोडीस सुरुवात झालेली आहे. ऊसतोडणी मजुरांमुळे गावातील आठवडा बाजारपेठा गजबजू लागल्या आहेत.कृष्णा, वारणा नदीकाठ हा ऊस पट्टा म्हणून ओळखला जातो. .या भागात मोठ्या प्रमाणात उसाचे उत्पादन घेतले जाते. त्यामुळे सांगली, कोल्हापूरसह कर्नाटक सीमाभागातील विविध साखर कारखान्यांचा विशेष ओढा मिरज पश्चिम भागाकडे असतो. या पार्श्वभूमीवर मिरज पश्चिम भागातील विविध गावांत ऊस तोडणी मजुरांच्या टोळ्या दाखल होत आहेत..Sugarcane Protest : आमदार यड्रावकरांनंतर आता आवाडेंच्या साखर कारखान्याची ऊस वाहतूक अडवली; स्वाभिमानी कार्यकर्ते आक्रमक.यंदा पावसाचे प्रमाण वाढल्याने अद्यापही शेतात ओलावा आहे. त्यामुळे रस्त्याच्या कडेलाच असणाऱ्या ऊसांना सध्या तोडणीसाठी प्राधान्य दिले जात आहे. उसाच्या मोळ्या या रस्त्यावरच ट्रॉली लावून भरल्या जात आहेत..भरलेल्या ट्रॉल्या शेतातच अडकतील, अशी भीती सध्या ट्रॅक्टर मालकांना आहे. त्यामुळे या परिसरात असणाऱ्या रस्त्याकडेलाच असणाऱ्या उसांना सध्या महत्व प्राप्त झाले आहे. दरम्यान, परिसरात मोठ्या प्रमाणात ऊस तोडणी मजूर दाखल झाल्यामुळे बाजारपेठेत गर्दी दिसू लागली आहे. छोट्या-मोठ्या व्यावसायिकांचा यानिमित्त व्यवसाय वाढत असल्याचे दिसत आहे..जिल्ह्यातील कोणत्याच कारखान्याने अद्याप दराची कोंडी फोडली नाही. त्यामुळे शेतकरीही तोडी घेण्यासाठी मागे लागताना दिसत नाहीत. सध्या कारखानदाराची गरज म्हणून प्रोग्रॕम सोडून रस्त्याच्या कडेला असणारे लागण खोडवा नेडवा तोडताना दिसून येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.