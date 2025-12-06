पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli News : मजूर टंचाईत जुगाड नवकल्पना! दोन भावांनी लोडर यंत्रातून १५ दिवसांत ३०० टन ऊस गाळपाला

Farmer Brothers Build Custom Sugarcane Loader Machine : ऊसतोड मजुरांच्या वाढत्या टंचाईत दोन भावांनी गुजरातमधून लोडर यंत्र तयार करून ऊस भरणीचे नवे दालन खुले केले.
मांगले : ऊसतोड मजुरांची कमतरता, तोडणी मजुरांना द्यावा लागणारी रक्कम, मजुरांकडून काम करून घेताना होणारी दमछाक यावर येथील चांदोली धरणग्रस्त वसाहतीतील विश्वजित लक्ष्मण पाटील, अनिकेत लक्ष्मण पाटील भावांनी पर्याय शोधून ट्रॅक्टरसाठी गुजरात येथील कारागिरांकडून ऊस भरणी करण्याचे लोडर यंत्र तयार करून घेतले.

