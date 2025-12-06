Sangli News : मजूर टंचाईत जुगाड नवकल्पना! दोन भावांनी लोडर यंत्रातून १५ दिवसांत ३०० टन ऊस गाळपाला

मांगले : ऊसतोड मजुरांची कमतरता, तोडणी मजुरांना द्यावा लागणारी रक्कम, मजुरांकडून काम करून घेताना होणारी दमछाक यावर येथील चांदोली धरणग्रस्त वसाहतीतील विश्वजित लक्ष्मण पाटील, अनिकेत लक्ष्मण पाटील भावांनी पर्याय शोधून ट्रॅक्टरसाठी गुजरात येथील कारागिरांकडून ऊस भरणी करण्याचे लोडर यंत्र तयार करून घेतले. .लोडरच्या सहाय्याने अवघ्या दहा-पंधरा दिवसांत तीनशे टनांवर उस दोघा भावांनी कारखान्याकडे गाळपाला पाठवला. शेतकऱ्यांनी, वैरणीसाठी उसाचे वाढे तयार करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून तोडून तयार झालेला वीस टन ऊस लोडरच्या सहाय्याने ट्रॅक्टरमध्ये भरून कारखान्याकडे घेऊन जातात..Sangli News : ट्रक चालकाचा एकच प्याला, महामार्ग मात्र ब्लॉक झाला! मद्यधुंद चालकाला वाहनधारकांसह युवकांनी धू-धू धुतलं.दोघेही भाऊ जिद्दी, मेहनती आहेत. कोणाच्या मदतीशिवाय ऊस कारखान्याकडे घेऊन जात आहेत. विशेष म्हणजे अडचणीच्या ठिकाणी लोडरने ऊस भरताना त्यांना अडचणही आलेली नाही. .त्यांनी घरातील ट्रॅक्टरलाच गुजरात येथून ऊस भरण्याचे लोडर यंत्र तयार करून आणले आहे. त्यांनी ट्रॅक्टर ट्रान्स्पोर्टमधून गुजरातपर्यंत नेला. प्रयोग म्हणून लोडरच्या सहाय्याने ऊस भरणी करण्यास सुरुवात केली. .Sangli News : ओल्या कचऱ्यापासून रोज ऊर्जा आणि सेंद्रिय खत सांगली मनपाच्या बायोमिथेनेशन प्रकल्पाची शाश्वत झेप.प्रत्येक वर्षी एका ऊसतोड मजुराला पन्नास हजार रुपये आगाऊ रक्कम देऊन करार करून घेतला जातो. असे असले तरीही मजूर वेळेवर ऊस तोडणीसाठी येत नाहीत. काही मजूर तीन-चार ट्रॅक्टर मालकांकडून पैशांची उचल करतात ट्रॅक्टर मालकांत वादावादीचे प्रकार होतात. .विश्वजित व अनिकेत पाटील यांनी पर्याय म्हणून लोडरच्या साह्याने ऊस भरणी करणारे जुगाड तयार करून आणले. लोडरच्या सहाय्याने एकावेळी किमान दोन ते तीन टन ऊस उचलून ट्रॅक्टरमध्ये भरला जात आहे..मजुरांना दोन-तीन तास लागणाऱ्या भरण्यासाठी लोडरच्या सहाय्याने अर्ध्या तासात आठ ते दहा टन एक ट्रॉली भरली जात आहे. कारखान्याकडून मिळणारी भरणी, तोडणी दोघा भावांनाच मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.