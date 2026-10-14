Sugarcane Rate Agitation : ऊस दराचा भडका! ३१ तासांनंतर महामार्गावरील चक्काजाम मागे; केंद्रीय मंत्र्यांच्या घराकडे 'शेतकरी पदयात्रा' सुरू, साताऱ्यात 'काटा बंद'चा इशारा!

कोगनोळी - साखरेच्या किमान विक्री मूल्याच्या (MSP) मागणीसाठी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या सीमाभागात गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या ऐतिहासिक आंदोलनाने आता नवे वळण घेतले आहे. सलग ३१ तास पुणे-बेंगलोर राष्ट्रीय महामार्ग रोखून धरल्यानंतर, प्रवाशांची होणारी कोंडी लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांनी आपले महामार्गावरील ठिय्या आंदोलन मागे घेतले आहे. मात्र, हा लढा संपलेला नसून तो थेट केंद्रीय मंत्र्यांच्या दारात नेण्याचा निर्णय झाला असल्याची माहिती राजू शेट्टी यांनी दिली..महामार्गावरील चक्काजाम मागे घेतल्यानंतर, कर्नाटक राज्य रयत संघाचे प्रमुख चुन्नाप्पा पुजारी यांनी बेळगावाजवळील हत्तरकी टोल नाका येथून पदयात्रेला सुरुवात केली आहे. ही पदयात्रा केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या हुबळी येथील निवासस्थानावर धडकणार आहे. याच आंदोलनाचा दुसरा टप्पा म्हणून महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारांविरोधात राजू शेट्टी यांनी मोर्चा वळविला केला आहे. सातारच्या आणि सांगलीच्या काही कारखानदारांनी घाईघाईने गळीत हंगाम सुरू केल्याबद्दल त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला..राजू शेट्टी यांनी आरोप केला की, सातारा आणि सांगली जिल्ह्यातील काही कारखानदारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या तसेच ईडी (ED) आणि सीबीआय (CBI) च्या चौकशीला घाबरून शेतकऱ्यांच्या दराचा निर्णय न घेताच कारखाने सुरू केले आहेत. या कारखानदारांना धडा शिकवण्यासाठी उद्यापासून 'काटा बंद' आंदोलन सुरू करण्यात येईल. हे सर्व साखर कारखाने बंद पाडून ऊसतोड रोखली जाईल, आणि दोन दिवसांनंतर सर्व कार्यकर्ते हुबळी येथील पदयात्रेत सामील होतील..गेल्या दोन दिवसांत झालेल्या या आंदोलनात कोगनोळी आणि हत्तरकी टोल नाक्यांवर हजारो शेतकऱ्यांनी रस्त्यावरच स्वयंपाक करून पंगती बसवल्या होत्या. यामुळे पुणे-बेंगलोर महामार्गावर वाहनांच्या मैलोन्मैल लांब रांगा लागल्या होत्या. कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि बेळगाव या चारही जिल्ह्यांची वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती. पोलिसांनी वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळवली असली, तरी प्रवाशांचे अतोनात हाल झाले..सध्या महामार्गावरील वाहतूक संथ गतीने पूर्ववत होत असली, तरी शेतकऱ्यांची पदयात्रा हुबळीच्या दिशेने कूच करत असल्याने प्रशासनावर आणि केंद्रीय मंत्र्यांवर दबाव वाढला आहे. परिसरातील गावांतून आणलेले व शिल्लक राहिलेले जेवण, भाकरी व पाणी पदयात्रेच्या ठिकाणी पाठविण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.