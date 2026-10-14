पश्चिम महाराष्ट्र

Sugarcane Rate Agitation : ऊस दराचा भडका! ३१ तासांनंतर महामार्गावरील चक्काजाम मागे; केंद्रीय मंत्र्यांच्या घराकडे 'शेतकरी पदयात्रा' सुरू, साताऱ्यात 'काटा बंद'चा इशारा!

साखरेच्या किमान विक्री मूल्याच्या (MSP) मागणीसाठी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या सीमाभागात गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या ऐतिहासिक आंदोलनाने आता नवे वळण घेतले आहे.
Raju Shetty Sugarcane rate Agitation

Raju Shetty Sugarcane rate Agitation

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सकाळ वृत्तसेवा
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कोगनोळी - साखरेच्या किमान विक्री मूल्याच्या (MSP) मागणीसाठी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या सीमाभागात गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या ऐतिहासिक आंदोलनाने आता नवे वळण घेतले आहे. सलग ३१ तास पुणे-बेंगलोर राष्ट्रीय महामार्ग रोखून धरल्यानंतर, प्रवाशांची होणारी कोंडी लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांनी आपले महामार्गावरील ठिय्या आंदोलन मागे घेतले आहे. मात्र, हा लढा संपलेला नसून तो थेट केंद्रीय मंत्र्यांच्या दारात नेण्याचा निर्णय झाला असल्याची माहिती राजू शेट्टी यांनी दिली.

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