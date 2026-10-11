Sangli Sugarcane Price Protest : सांगली जिल्ह्यात ऊसदराचे आंदोलन पेटले, आमदार अतुल भोसलेंच्या कारखान्याची वाहतूक अडवली, आंदोलन चिघळण्याची शक्यता

Atul Bhosale Sugar Factory : कराड आणि सांगली जिल्ह्यांत कार्यक्षेत्र असलेल्या कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याने ऊसदर निश्चित न करताच गळीत हंगाम सुरू केल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक झाली. वाळवा तालुक्यातील शिवनगर येथील कारखान्याकडे जाणारी ऊस वाहतूक कार्यकर्त्यांनी रोखली. तसेच उसाने भरलेल्या वाहनांची हवा सोडण्यात आली. त्यामुळे ऊसदराचे आंदोलन चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याने गळीत हंगाम सुरू करण्यापूर्वी ऊसदराचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने निवेदनाद्वारे केली होती. मात्र, कारखाना प्रशासनाने मागणीकडे दुर्लक्ष करून गळीत हंगाम सुरू ठेवल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. त्यानंतर कार्यकर्त्यांनी कृष्णा नदीवरील बहे पुलाजवळ ऊस वाहतूक रोखली. यावेळी सुमारे ४० ते ५० ट्रॅक्टरमधील ऊस अडविण्यात आला, तर सहा ते सात बैलगाड्यांची हवा सोडण्यात आली..उसाला प्रतिटन ५ हजार ५०० रुपये पहिली उचल मिळाल्याशिवाय साखर कारखाने सुरू करू देणार नाही, अशी भूमिका संघटनेने घेतली. उत्पादन खर्चात वाढ झाली असून, ऊस उत्पादकांना योग्य मोबदला मिळणे आवश्यक असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. मागणी मान्य न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशाराही कार्यकर्त्यांनी दिला..Sugarcane Crushing Season : १५ ऑक्टोबरपासूनचा गाळप हंगामाचा निर्णय रद्द करावा; विविध संघटनांची साखर आयुक्तांकडे मागणी.यंदा देशात साखरेची टंचाई असून, कमी पर्जन्यमानामुळे उसाचे उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळवून देण्यासाठी संघटना लढा देणार असल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते भागवत जाधव यांनी सांगितले. प्रतिटन ५,५०० रुपये पहिली उचल निश्चित होईपर्यंत कारखाने सुरू होऊ देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.या आंदोलनात भागवत जाधव, संतोष शेळके, प्रदीप नागरे, प्रताप पाटील, शहाजी पाटील, गणेश शेवाळे, दत्तात्रय जाधव, रामचंद्र देवकुळे, कृष्णा कुंभार यांच्यासह स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.