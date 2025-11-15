Sangli News: ऊसदराचा ‘विलंब’ शेतकऱ्यांच्या छातीत खदखद; स्वाभिमानींचा रस्ता रोको, टायरची हवा सोडत संताप व्यक्त!

नवेखेड: हुतात्मा साखर कारखान्याकडून ऊसदर जाहीर करण्यात होत असलेल्या विलंबाच्या निषेधार्थ स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांकडून आज नवेखेड-बोरगाव रस्त्यावर ऊस वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरना अडवून टायरमधील हवा सोडण्यात आली. ‘ऊसदर जाहीर करा, अन्यथा ऊस थांबवा,’ अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला..सांगली जिल्ह्यातील बहुतांश साखर कारखान्यांनी हंगाम सुरू करताना ऊसदर जाहीर केला आहे. मात्र हुतात्मा किसन अहिर सहकारी साखर कारखान्याने अद्याप दर घोषित केलेला नसल्याने शेतकरी संतप्त आहेत. .जिल्हाधिकाऱ्यांनी १२ नोव्हेंबरपर्यंत सर्व साखर कारखान्यांनी दर जाहीर करावा, असा अल्टिमेटम दिला होता; तरीही कारखान्याने तो आदेश पाळलेला नाही. त्यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आता वाहने अडवून टायर मधील हवा सोडण्याचा थेट कृतीचा मार्ग अवलंबला आहे. .आज सायंकाळी बोरगाव-नवेखेड रस्त्यावर येथील दहा ते बारा ट्रकर मधील हवा सोडण्यात आली. स्वाभिमानी संघटनेचे कार्यकर्ते एकत्र आलेआणि त्यांनी कारखान्याकडे निघालेले ट्रॅक्टर थांबवून हवा सोडली.संघटनेचे भागवत जाधव म्हणाले, ‘‘सांगली जिल्ह्यातील बहुतांश साखर कारखान्यानी ऊसदर जाहीर केला आहे. हुतात्मा कारखान्याने तातडीने ऊस दर जाहीर करावा.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.