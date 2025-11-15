पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli News: ऊसदराचा ‘विलंब’ शेतकऱ्यांच्या छातीत खदखद; स्वाभिमानींचा रस्ता रोको, टायरची हवा सोडत संताप व्यक्त!

Sangli Farmer: ऊसदराची घोषणा वारंवार लांबत असल्याने शेतकऱ्यांची सहनशक्ती पूर्णत: संपली; स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने अखेर थेट कृती मार्ग स्वीकारत ऊसवाहतूक रोखून टायरची हवा सोडण्यासारखे धडक आंदोलन छेडले.
सकाळ वृत्तसेवा
नवेखेड: हुतात्मा साखर कारखान्याकडून ऊसदर जाहीर करण्यात होत असलेल्या विलंबाच्या निषेधार्थ स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांकडून आज नवेखेड-बोरगाव रस्त्यावर ऊस वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरना अडवून टायरमधील हवा सोडण्यात आली. ‘ऊसदर जाहीर करा, अन्यथा ऊस थांबवा,’ अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला.

