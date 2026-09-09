पश्चिम महाराष्ट्र

Jat suspicious Death: जतमध्ये एकाचा संशयास्पद मृत्यू; डोक्याला मार लागून रक्तस्राव; दोन महिला ताब्यात

Man Dies Suspiciously in Jat After Head Injury: जत शहरात एसटी चालकाचा डोक्याला गंभीर मार लागून संशयास्पद मृत्यू; दोन महिलांची कसून चौकशी, पोलिसांचा घातपाताच्या कोनातून तपास
Jat Death Case Raises Suspicion After Man Suffers Head Injury and Bleeding Two Women Detained for Investigation

Jat Death Case Raises Suspicion After Man Suffers Head Injury and Bleeding Two Women Detained for Investigation

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सकाळ वृत्तसेवा
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जत: शहरातील बालगोपाल रुग्णालयाच्या पाठीमागील परिसरात एकाचा डोक्याला गंभीर मार लागून मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव होऊन संशयास्पद मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. बाळासो तुकाराम माने (वय ५०, बालगोपाल रुग्णालयाजवळ, जत) असे त्यांचे नाव आहे. मंगळवारी (ता. ८) १२.५० पूर्वी ही घटना घडली आहे.

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