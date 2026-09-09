Jat suspicious Death: जतमध्ये एकाचा संशयास्पद मृत्यू; डोक्याला मार लागून रक्तस्राव; दोन महिला ताब्यात

जत: शहरातील बालगोपाल रुग्णालयाच्या पाठीमागील परिसरात एकाचा डोक्याला गंभीर मार लागून मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव होऊन संशयास्पद मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. बाळासो तुकाराम माने (वय ५०, बालगोपाल रुग्णालयाजवळ, जत) असे त्यांचे नाव आहे. मंगळवारी (ता. ८) १२.५० पूर्वी ही घटना घडली आहे. .Shaktipeeth Highway: शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! शक्तिपीठ महामार्गासाठी १५ सप्टेंबरपासून संयुक्त मोजणी; झाडे-विहिरींसह घरांची होणार नोंद.याप्रकरणी पोलिसांनी दोन महिलांना ताब्यात घेऊन चौकशी सुरू केली आहे. या घटनेबाबत उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉ. निशांत सय्यद यांनी दूरध्वनीवरून जत पोलिसांना घटनेची माहिती दिली. पोलिसांत डोक्याला मार लागून मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव होऊन मृत्यू झाल्याची नोंद झाली आहे. .पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, की बाळासो माने हे जत-वळसंग रस्त्यावरील बालगोपाल रुग्णालयामागे राहतात. ते एसटी बसमध्ये चालक म्हणून कार्यरत होते. मंगळवारी दुपारी सुमारे १२.५० वाजण्यापूर्वी त्यांना डोक्याला मार लागल्याने रक्तस्राव झालेल्या अवस्थेत नातेवाईक शहाजी आण्णाप्पा खांडेकर यांनी उपचारासाठी जत उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. .Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...मात्र, डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. दरम्यान, मृत्यू नेमका कशामुळे झाला, डोक्याला मार कसा लागला आणि या घटनेमागे काही घातपात आहे का, याचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर दोन महिलांना ताब्यात घेऊन कसून चौकशी करण्यात येत असल्याची माहिती आहे. पोलिसांनी घटनास्थळाचीही पाहणी केली आहे. जत पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक विजय घेरडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या प्रकरणाचा तपास करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.