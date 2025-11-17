Operation Tara:'ताडोबाची चंदा आता सह्याद्रीची तारा'; हळदीच्या पायघड्या घालून स्वागत..

शिराळा : ताडोबा जंगलातून आलेली ‘चंदा’ आता चांदोलीच्या जंगलात ‘तारा’ बनली आहे. सोनार्ली परिसरातील हिरव्यागार जंगलात तिला तात्पुरत्या काळासाठी मुक्त करण्यात आले आहे. तिच्या सुरक्षेसाठी व आरोग्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी वन्यजीव विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी तैनात आहेत. नव्या परिसराशी ती पूर्ण जुळवून घेते का, यासाठीची ही प्रक्रिया आहे. तिचे व्यवहार नैसर्गिक पद्धतीने स्थिर झाल्यावर पुढच्या टप्प्यात नैसर्गिक अधिवासात सोडले जाणार आहे. या जंगलात एकूण आठ वाघ सोडले जाणार आहेत. त्यासाठी ही यंत्रणा महत्त्वाची असणार आहे. कसे आहे, ‘ऑपरेशन तारा’ याचा ग्राऊंड रिपोर्ट..काटेकोर तयारीमहाराष्ट्र वन विभागाकडून राबविण्यात आलेल्या या महत्त्वपूर्ण मोहिमेसाठी अनेक दिवसांपासून तयारी सुरू होती. भारतीय वन्यजीव संस्थेच्या वैज्ञानिक मार्गदर्शनाखाली स्थानांतर प्रक्रियेचे नेतृत्व ‘वन्यजीव’चे अधिकारी, ताडोबातील अनुभवी वन्यजीव पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. आर. एस. खोब्रागडे यांनी केले. वाघिणीला सुरक्षितपणे चांदोली येथे आणण्यासाठी तिला प्रथम बेशुद्ध केले गेले. त्यानंतर प्राथमिक वैद्यकीय तपासणी करून योग्य औषधोपचार देण्यात आले. तिला विशेष वन्यजीव वाहतुकीच्या वाहनातून चांदोलीकडे स्थानांतरित करण्यात आले. प्रवासादरम्यान उन्हामुळे त्रास होऊ नये, म्हणून वाहनात पाण्याचा फवारा मारणारे ‘फॉगर’ होते. ९२० किलोमीटरच्या प्रवासात तिचा ताण कमी राहील, ती शांत राहील आणि तिला कोणताही शारीरिक त्रास होणार नाही, यासाठी वन कर्मचारी दक्ष होते..सोनार्लीत वास्तव्यचांदोलीत वाघिणीच्या सुरक्षिततेसाठी एक हेक्टर क्षेत्र तारेच्या कुंपणाने वेढलेले विशेष निवास क्षेत्र तयार करण्यात आले आहे. हे कुंपण १२ ते १५ फूट उंचीचे असून वाघिणीची उडी मारण्याची क्षमता आणि हालचाली लक्षात घेऊन त्याची रचना केली आहे. परिसरात दोन वेगवेगळे पाणवठे तयार करून पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था केली आहे. हालचाली टिपण्यासाठी कॅमेरे लावण्यात आले आहेत..‘तारा’वर नजरतारा वाघिणीवर बसवलेल्या रेडिओ कॉलरच्या माध्यमातून दर दोन तासांनी हालचालींची माहिती मिळत राहते. ती डोंगरकपारीत किंवा आडमार्गाने गेल्यास सिग्नल मिळण्यात काही अडचणी येऊ शकतात. तेथे कॅमेरे लावण्यात आले आहेत. तिला नैसर्गिक अधिवासात सोडताना पुढील १५ ते २० किलोमीटर परिसरात तिच्या नैसर्गिक अधिवासातील हालचाली टिपण्यासाठी ठिकठिकाणी कॅमेरे असतील. सध्या तिच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी दोन स्वतंत्र मनोरे (वॉच टॉवर्स) उभारले आहेत. तिच्या देखरेखीसाठी भारतीय वन्यजीव संस्था, वनक्षेत्रपाल, वन कर्मचाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली १० जणांचे पथक कार्यरत आहे..‘चंदा’ ते ‘तारा’ नवी ओळखताडोबात असताना लोक तिला ‘चंदा’ म्हणून ओळखत होते. चांदोलीत आल्यापासून स्थानिकांनी तिचे नाव ‘तारा’ असे ठेवले आहे. ही नावे वन विभागाची नसून स्थानिक जनमानसातून निर्माण झालेली ओळख आहे. वन्यजीव नोंदणीत तिचे अधिकृत नाव हे एसटीआर-टी-4 असेच आहे.चंद्रपूर आणि चांदोली या दोन प्रदेशांमध्ये हवामानाचा मोठा फरक असल्याने वाघिणीला नव्या वातावरणाशी जुळवून घेण्यासाठी काही दिवस विशेष निरीक्षणाखाली ठेवले जात आहे. तापमान नियंत्रित राहील, याची काळजी घेतली जात आहे. तिला आवश्यक असणारा आहार वेळेवर दिला जात आहे. तिच्या शरीरावर बसवलेली संदेशवाहक चिप योग्य वेळी रिमोटद्वारे काढण्यात येणार आहे.-ऋषिकेश पाटील, वनक्षेत्रपाल, चांदोली.‘ऑपरेशन तारा’अंतर्गत झालेल्या या स्थानांतरामुळे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात वाघांच्या संख्यावाढीला नवी चालना मिळेल. ताडोबा येथील तरुण वाघीण चांदोलीच्या दाट जंगलात नव्या जीवनप्रवासाची सुरुवात करत आहे. तिच्या अनुकूलन प्रक्रियेवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सध्या ती सुरक्षित असून तिचे आरोग्य समाधानकारक आहे. तिच्या हालचालींवर सातत्याने लक्ष ठेवले जात आहे. ती पूर्णपणे स्थिरावल्यावरच तिला मुक्त जंगलात सोडण्याची अंतिम अनुमती दिली जाईल.-तुषार चव्हाण, क्षेत्र संचालक, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प.हळदीच्या पायघड्याचांदोलीत पोहोचल्यावर तिला बाहेर उतरवताना तिच्या पायाला कोणत्याही प्रकारची जखम होऊ नये, यासाठी अतिशय वेगळी आणि कल्पक उपाययोजना करण्यात आली. तिला सोडण्यात येणाऱ्या जागेवर पाच किलो हळदीचा ३ x ५ मीटरचा थर तयार ठेवण्यात आला होता. वाहनातून उडी मारताना ती हळदीने माखलेल्या जमिनीवर उतरली. तिच्या पायांवरील ओलसरपणा व प्रवासामुळे निर्माण होणारे घर्षण कमी होईल, अशी काळजी घेतली गेली..‘ऑपरेशन तारा’ची टीमक्षेत्रसंचालक तुषार चव्हाण, चांदोली उपसंचालक स्नेहलता पाटील, सहाय्यक वनसंरक्षक संदेश पाटील, बाबा हाके, मानद वन्यजीव रक्षक रोहन भाटे, वनक्षेत्रपाल ऋषिकेश पाटील, प्रदीप कोकीतकर, संग्राम गोडसे, किरण माने, विनोद जांभुळे, निसर्ग संवादक सचिन धायगुडे, परिस्थितीकीय तज्ज्ञ नीलेश पाटील व आकाश पाटील, वन्यजीव वैज्ञानिक सुस्मिता पाटील, समाजशास्त्रज्ञ हर्षिता प्रजापते, सहाय्यक आदित्य लाड, पशुवैद्यकीय अधिकारी पोचलवाड, वनपाल विजय दाते, शिवाजी पाटील, अस्लम मुल्ला, प्रशांत दांडे, वनरक्षक समाधान मंचरे, मंगेश मदिलवाड, प्रीतम कांबळे, विलास शिंदे, योगेश सोलनकर, हर्षदा साठे, वाहन चालक धीरज कातकर, विलास नांगरे, हरिष खंडागळे, वनमजूर ज्ञानदेव परीट, वाहनचालक अक्षय पाटील व सहाय्यक सुरेश वडाम..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 