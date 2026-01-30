Sangli ZP : देशमुख-भोसले समीकरणामुळे तडसर राजकारण तापले; निकालाकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष

कडेगाव : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी तालुक्यातील तडसर जिल्हा परिषद गटात तसेच शाळगाव पंचायत समिती गणात दुरंगी लढत होत आहे.तर तडसर पंचायत समिती गणात चौरंगी लढत होत आहे..त्यामुळे येथे काँग्रेस, भाजप, मनसे व अपक्ष आपले नशीब अाजमावत असून, यामध्ये कोण बाजी मारणार, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे. गतवेळच्या निवडणुकीत या गटात काँग्रेस विरुद्ध भाजप असा सामना झाला होता. .Sangli Politics : आरक्षण नाही, इच्छुकांची रांग; भाळवणी गटात भाजप-शिवसेना-काँग्रेस आमनेसामने.त्यामध्ये भाजपच्या जिल्हा परिषद गट व पंचायत समितीच्या गणातील उमेदवारांनी बाजी मारत काँग्रेसला पराभूत करून सत्तांतर केले होते. तर तसे पाहिले तर या गटात काँग्रेस वरचढ असतानाही भाजपने येथे चमत्कार घडविला होता. त्यामुळे येथे यावेळी काहीही झाले तरी विजयश्री मिळवायची व गतवेळच्या पराभवाचे उट्टे काढायचे, असा निर्धार काँग्रेसने केला आहे..तर यावेळी या गटांतील भाजपची सत्ता कायम ठेवण्यासाठी भाजपच्या नेत्यांनीही कंबर कसली आहे. त्यासाठी त्यांनी खंबाळे औंध येथील काँग्रेसचे जेष्ठ नेते मधुनाना भोसले यांचे चिरंजीव विजय भोसले यांनी भाजपमध्ये प्रवेश देवून काँग्रेससमोर आव्हान निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर देशमुख बंधूंमधील मनोमिलनही येथे भाजपसाठी जमेची बाजू आहे..Sangli Jat Politics : महिला आरक्षणामुळे जाडरबोबलाद गटात राजकीय तापमान वाढले; सर्वच उमेदवार मैदानात आक्रमक.तडसर जिल्हा परिषद गटात नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला असे आरक्षण आहे. येथे काँग्रेस व भाजपने शाळगाव येथीलच उमेदवार दिले आहेत.येथे काँग्रेसने वैशाली मुळीक यांना, तर भाजपने पंचायत समितीच्या माजी सभापती मंदाताई करांडे यांना उमेदवारी दिली आहे. अशा रीतीने येथे काँग्रेस विरुद्ध भाजप असा दुरंगी सामना होत आहे..तर तडसर गणात सर्वसाधारण असे आरक्षण आहे. त्यामुळे येथील लढत ही लक्षवेधी ठरत आहे. खंबाळे येथील काँग्रेसचे कार्यकर्ते राहिलेले विजय भोसले यांनी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपमध्ये प्रवेश केला. .तर तडसर गणातून भाजपची उमेदवारी मिळविण्यातही ते यशस्वी झाले आहेत.तर काँग्रेसने तडसर येथील काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व्यंकटराव पवार यांचे नातू रणजित पवार यांना उमेदवारी दिली आहे.तसेच येथे मनसेने सतीश येताळ यांना तर आकाश वाघमारे हे अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवत आहेत. अशा रीतीने येथे चौरंगी लढत होत आहे..शाळगाव गणात सर्वसाधारण महिला असे आरक्षण आहे. येथे काँग्रेसच्या सुप्रिया करांडे विरुद्ध भाजपच्या प्रियांका पाटील अशी दुरंगी लढत होत आहे.या गणातील दोन्ही उमेदवार तुल्यबळ असल्याने येथे अटीतटीचा सामना पाहायला मिळत आहे. .अशा रीतीने तडसर गटात काँग्रेसने पुन्हा आपला बालेकिल्ला सर करण्यासाठी, तर भाजपने या गटातील आपली सत्ता कायम ठेवण्यासाठी रणनीती आखली आहे.त्यामुळे यावेळी येथे चांगलीच चुरस पाहायला मिळणार आहे..तडसर जिल्हा परिषद गटतडसर गण : तडसर, शिवाजीनगर, खंबाळे औंध, अपशिंगे, कोतवडे, नेर्ली, हिंगणगाव खुर्दशाळगाव गण : शाळगाव, रायगाव, बोंबाळेवाडी, येडे, करांडेवाडी, विहापूर, रेणुशेवाडी, बेलवडे, निमसोड, सासपडे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.