पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli ZP : देशमुख-भोसले समीकरणामुळे तडसर राजकारण तापले; निकालाकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष

Political Battle : तडसर गटातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीमुळे तालुक्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. काँग्रेस आणि भाजपमध्ये थेट संघर्ष, तर काही ठिकाणी चौरंगी लढत पाहायला मिळत आहे.
Candidates campaigning intensely during the Tadsar ZP and Panchayat election battle.

संतोष कणसेसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कडेगाव : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी तालुक्यातील तडसर जिल्हा परिषद गटात तसेच शाळगाव पंचायत समिती गणात दुरंगी लढत होत आहे.तर तडसर पंचायत समिती गणात चौरंगी लढत होत आहे.

