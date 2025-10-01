पश्चिम महाराष्ट्र

Teacher Transfer: 'सांगली जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या बदलीसाठी दिवाळीचा मुहूर्त शक्य'; परीक्षेचा कालावधी असल्याने प्रशासनाचा निर्णय

Sangli primary schools: जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या अद्याप लटकल्या आहेत. राज्यातील इतर जिल्हा परिषदांचे शिक्षक कार्यमुक्त होऊन बदलीच्या ठिकाणी रुजूही झाले आहेत. शिक्षकांच्या बदली प्रक्रियेवर सातत्याने प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले जाते.
सांगली: जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांना दिवाळीपूर्वी मुहूर्त लागण्याची चिन्हे दिसत आहेत. परीक्षेचा कालावधी असल्याने प्रशासनाने हा निर्णय घेतल्याची माहिती देण्यात आली. दरम्यान, जिल्हा परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्यास या बदल्या पुन्हा रेंगाळणार का, असाही प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.

