Teacher Transfer: 'सांगली जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या बदलीसाठी दिवाळीचा मुहूर्त शक्य'; परीक्षेचा कालावधी असल्याने प्रशासनाचा निर्णय

सांगली: जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांना दिवाळीपूर्वी मुहूर्त लागण्याची चिन्हे दिसत आहेत. परीक्षेचा कालावधी असल्याने प्रशासनाने हा निर्णय घेतल्याची माहिती देण्यात आली. दरम्यान, जिल्हा परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्यास या बदल्या पुन्हा रेंगाळणार का, असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे..जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या अद्याप लटकल्या आहेत. राज्यातील इतर जिल्हा परिषदांचे शिक्षक कार्यमुक्त होऊन बदलीच्या ठिकाणी रुजूही झाले आहेत. शिक्षकांच्या बदली प्रक्रियेवर सातत्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. हा प्रतिवर्षीचा अनुभव आहे. शासनाने यंदा शिक्षकांच्या बदल्या 'ऑनलाइन' प्रद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी एका खासगी कंपनीला बदलीचे काम देण्यात आले होते..बदली प्रक्रियेत संवर्ग-१ मधून (दिव्यांग) २४८, संवर्ग- २ मधून २७, पती-पत्नी एकत्रिकरण आणि अवघड क्षेत्र म्हणजेच संवर्ग-३ मधून ११ अशा २८६ शिक्षकांच्या बदलीच्या याद्या प्रशासनाला प्राप्त झाल्या होत्या. संवर्ग-४ मधून ९८५ शिक्षकांच्या बदलीची यादी प्राप्त झाली. संवर्ग-४ मधू्न सुमारे एक हजार २६६ जणांच्या नावाची यादी आली. मात्र, संबंधित शिक्षकांना बदलीचे आदेश अजून देण्यात आले नाहीत. शिक्षकांना आदेशाची प्रतीक्षा आहे. .परीक्षेचा कालावधी असल्याने दिवाळीची सुटी सुरू होण्यापूर्वी संबंधित शिक्षकांना आदेश देण्यात येणार आहेत. म्हणजेच सुटी संपल्यानंतर नियुक्तीच्या ठिकाणी शिक्षक हजर होतील. बदली प्रक्रियेतून इतर जिल्ह्यातून सांगलीत ३७ शिक्षक आलेत. दोन शिक्षकांना हजर करून घेण्यात आले आहेत. ३५ शिक्षकांच्या बदलीबाबत तांत्रिक अडचण असल्याने शासनाकडे मार्गदर्शन मागविले आहे..