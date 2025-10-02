पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli News:'बदली झालेल्यांना कार्यमुक्त करण्याचे निर्देश'; शिक्षक संघाच्या शिष्टमंडळाला ग्रामविकास मंत्री गोरे यांचा दिलासा

Satara Education Update: बदली झालेल्या शिक्षकांच्या कार्यमुक्तीचे अधिकार जिल्हा परिषदांना दिल्यामुळे राज्यभर एकवाक्यता नसल्याने बदली कार्यमुक्तीत रेंगाळली आहे. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाकडून कार्यमुक्तीबाबतची माहिती घेतल्यानंतर मंत्री गोरे यांनी निर्देश दिले.
Teachers to Be Relieved Promptly Following Ministerial Directives

Teachers to Be Relieved Promptly Following Ministerial Directives

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली: जिल्हांतर्गत बदली झालेल्या शिक्षकांची तत्काळ कार्यमुक्ती करण्याबाबत निर्देश देण्याच्या सूचना ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

Loading content, please wait...
Sangli
teachers
Order
district
Transfers
paschim maharshtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com