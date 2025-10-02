Sangli News:'बदली झालेल्यांना कार्यमुक्त करण्याचे निर्देश'; शिक्षक संघाच्या शिष्टमंडळाला ग्रामविकास मंत्री गोरे यांचा दिलासा

सांगली: जिल्हांतर्गत बदली झालेल्या शिक्षकांची तत्काळ कार्यमुक्ती करण्याबाबत निर्देश देण्याच्या सूचना ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिल्या..बदली झालेल्या शिक्षकांच्या कार्यमुक्तीचे अधिकार जिल्हा परिषदांना दिल्यामुळे राज्यभर एकवाक्यता नसल्याने बदली कार्यमुक्तीत रेंगाळली आहे. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाकडून कार्यमुक्तीबाबतची माहिती घेतल्यानंतर मंत्री गोरे यांनी निर्देश दिले. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या शिष्टमंडळाने संभाजीराव थोरात व राज्य अध्यक्ष बाळासाहेब मारणे यांच्या नेतृत्वात ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांची मंत्रालयात भेट घेतली..पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, नाशिक, नांदेड, पालघर, रायगड, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर, नागपूर, गडचिरोलीसह राज्यभरातील काही जिल्ह्यांत जिल्हांतर्गत बदली झालेल्या शिक्षकांना कार्यमुक्त केले नाही. बदल्या होऊनही कार्यमुक्ती न झाल्यामुळे शिक्षकांत संभ्रम व अस्वस्थता आहे. तत्काळ कार्यमुक्तीसाठी ग्रामविकास मंत्रालयातूनच संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्याचा आग्रह शिक्षक संघाने केला..धक्कादायक प्रकार! 'अधिकाऱ्याचे कंत्राटी महिलेशी अश्लील वर्तन'; बार्शीतील वीज वितरण कार्यालयातील घटना, नेमकं काय घडलं...ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांच्याकडून जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रियेतील शिक्षकांच्या कार्यमुक्ततेबाबत आढावा घेऊन तातडीने सर्व जिल्हा परिषदांना कार्यवाहीचे निर्देश दिले जाणार आहेत. बाळासाहेब झावरे, मधुकर काठोळे, किशन इदगे, संतोष कदम, राजेश उदार, राजेंद्र जगताप, जीवन सुर्वे, संदीप जळगावकर यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.