MLA Supporters Violence : साखर कारखान्यावर जमावाचा हल्ला, शेतजमिनीच्या वादातून प्रकार; आमदार समर्थकांची झुंडशाही

Sangli Sugarcane News : दुष्काळी भागातील एका साखर कारखान्यात बुधवारी रात्री शेतजमिनीच्या वादातून जोरदार राडा झाला. संबंधित गावातील आणि सोलापूर, सांगोला परिसरातून आलेल्या तरुणांच्या झुंडीने हे कृत्य केले. यामागे शेतजमिनीचा वाद असल्याचे समजते. तथापि, यात कारखाना कार्यालय, कारखान्याच्या अध्यक्षांच्या निवासाचे नुकसान झाले. .कारखाना अध्यक्षांनी जमावापासून बचाव करण्यासाठी घरातून निघून जाणे पसंत केले. यामुळे गुंडांना मोकळे रान मिळाले. दहशत माजवण्याचा प्रयत्न केला. बुधवारी सायंकाळी सहा ते रात्री आठपर्यंत दोन तास हा धुडगूस सुरू होता. या वेळी कारखान्यावर कर्मचारी उपस्थित होते. मात्र, त्यांनाही जमावांच्या दहशतीपुढे पहात राहण्यापलीकडे काहीही करता आले नाही. कारखाना व लगतच्या शेतकऱ्यांत जमिनीचा वाद होता. त्यात बांधकाम झाल्याने पर्यायी जमीन देऊन या प्रकरणावर पडदा टाकला होता. या दोन्ही व्यवहाराचे खरेदीपत्र झाले होते..मात्र, कारखान्याने शेतकऱ्याला दिलेल्या जमिनीवर तिसऱ्याच व्यक्तीचा ताबा होता. त्याच जमिनीवरील कारखान्याने अतिक्रमण काढून जमीन द्यावी, अशी या गटाची मागणी होती. त्यावरून गेल्या काही दिवसांपासून धुसफूस व वाद सुरू होता. यात नेते मंडळींनी हस्तक्षेप केल्याने अधिकच चिघळला.दरम्यान, कारखान्याचे अध्यक्ष दुसऱ्या दिवशी त्यांच्या निवासस्थानाकडे फिरकले नाहीत. प्रशासन विभाग गुरुवारी दिवसभर बंदच होता. पोलिस ठाण्यात फिर्याद द्यायची की नाही या द्विधा मनःस्थितीत प्रशासकीय अधिकारी होते. दिवसभर तणावाचे वातावरण होते. रात्री उशिरा कारखान्याचे काही कर्मचारी पोलिस ठाण्यात तक्रार देण्यासाठी आले होते. मात्र, उशिरापर्यंत फिर्याद मात्र नोंद झाली नाही..आमदार समर्थकांची झुंडकारखान्याच्या विविध प्रशासकीय विभागातील फर्निचर, संगणक, लॅपटॉप, प्रिंटर, चारचाकीचे नुकसान झाले आहे. तोडफोड होऊनही याबाबत पोलिस ठाण्यात रात्री उशिरापर्यंत तक्रार नोंद नव्हती. कारखान्याचे वित्तीय नुकसानही झाले आहे. राज्यातील एका आमदार समर्थकांची ही झुंड होती, असे समजते.