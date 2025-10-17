पश्चिम महाराष्ट्र

MLA Supporters Violence : साखर कारखान्यावर जमावाचा हल्ला, शेतजमिनीच्या वादातून प्रकार; आमदार समर्थकांची झुंडशाही

Sangli Crime : कारखाना अध्यक्षांनी जमावापासून बचाव करण्यासाठी घरातून निघून जाणे पसंत केले. यामुळे गुंडांना मोकळे रान मिळाले. दहशत माजवण्याचा प्रयत्न केला.
Sandeep Shirguppe
Sangli Sugarcane News : दुष्काळी भागातील एका साखर कारखान्यात बुधवारी रात्री शेतजमिनीच्या वादातून जोरदार राडा झाला. संबंधित गावातील आणि सोलापूर, सांगोला परिसरातून आलेल्या तरुणांच्या झुंडीने हे कृत्य केले. यामागे शेतजमिनीचा वाद असल्याचे समजते. तथापि, यात कारखाना कार्यालय, कारखान्याच्या अध्यक्षांच्या निवासाचे नुकसान झाले.

