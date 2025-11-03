पश्चिम महाराष्ट्र

Gopichand Padalkar: आमदार गोपीचंद पडळकरांच्या विकास कामासंदर्भातील फलक फाडला; भाजपकडून ‘रास्ता रोको’, महामार्गावर वाहतूक बंद, नेमकं काय घडलं..

Tension in Sangli: आमदार पडळकर यांनी जत कारखान्याबद्दल घेतलेल्या भूमिकेवरून भाजप व महाविकास आघाडीमध्ये राजकीय कलगीतुरा रंगला आहे. आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी विकास कामांचा सपाटा लावला आहे. दुसरीकडे, काँग्रेसने हा केवळ कागदी विकास असल्याचा आरोप त्यांच्यावर केला.
सकाळ वृत्तसेवा
जत : आमदार गोपीचंद पडळकर यांचे विकास कामासंदर्भात जत शहरात ठिकठिकाणी लावलेले पोस्टर्स शनिवारी (ता. १) रात्री अनोळखीने फाडल्याने शहरात एकच खळबळ उडाली. आज सकाळी ही घटना उघडकीस येताच पडळकर समर्थक चांगलेच आक्रमक झाल्याने तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. सकाळी शिवाजी पेठेत निषेध नोंदवून थेट महाराणा प्रताप चौक येथे एकत्रित येत विजापूर-गुहागर महामार्ग अर्धा तास रोखून धरला. त्यामुळे मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती.

