Gopichand Padalkar: आमदार गोपीचंद पडळकरांच्या विकास कामासंदर्भातील फलक फाडला; भाजपकडून ‘रास्ता रोको’, महामार्गावर वाहतूक बंद, नेमकं काय घडलं..

जत : आमदार गोपीचंद पडळकर यांचे विकास कामासंदर्भात जत शहरात ठिकठिकाणी लावलेले पोस्टर्स शनिवारी (ता. १) रात्री अनोळखीने फाडल्याने शहरात एकच खळबळ उडाली. आज सकाळी ही घटना उघडकीस येताच पडळकर समर्थक चांगलेच आक्रमक झाल्याने तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. सकाळी शिवाजी पेठेत निषेध नोंदवून थेट महाराणा प्रताप चौक येथे एकत्रित येत विजापूर-गुहागर महामार्ग अर्धा तास रोखून धरला. त्यामुळे मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती. .MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.आंदोलनात अण्णा भिसे, सरदार पाटील, विक्रम ताड, परशुराम मोरे, रवी मानवर, अतुल मोरे, संतोष मोटे, गौतम ऐवळे, किरण शिंदे, गोपाल पाथरूट, सुभाष कांबळे, प्रमोद हिरवे, प्रकाश मोटे, मिथुन भिसे, पवन बंडगर, अनिल पाटील, देवराज चव्हाण, विनय गारळे, रोहित सांगोलकर आदींसह कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. भाजप पदाधिकाऱ्यांनी या घटनेची चौकशी करून गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीचे निवेदन पोलिसांना दिले..अधिक माहिती अशी, आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी गेल्या पंधरा दिवसांत जत पालिका इमारतीसाठी दहा कोटी, पंचायत समिती इमारतीसाठी तीस कोटींचा निधी मंजूर केला. या विकास निधीबद्दल जत भाजपच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री जयकुमार गोरे, आमदार गोपीचंद पडळकर यांचे छायाचित्र असणारे, तसेच मंजुरी पत्र, इमारत डिझाईन व अभिनंदन मजकूर असणारे डिजिटल फलक शहरात ठिकठिकाणी लावले होते. यातील काही पोस्टर अनोळखींनी फाडल्याने हा तणाव निर्माण झाला. या घटनेची पोलिसांनीही गांभीर्याने दखल घेत हे कृत्य करणाऱ्याचा शोध सुरू केला आहे..Leopard Attack: दुर्देवी घटना! 'पिंपरखेड येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात मुलाचा मृत्यू'; वडील अन् आईचा आक्राेश, जमावाने वन विभागाची गाडी जाळली.आरोप-प्रत्यारोपाच्या झडल्या फैरी...आमदार पडळकर यांनी जत कारखान्याबद्दल घेतलेल्या भूमिकेवरून भाजप व महाविकास आघाडीमध्ये राजकीय कलगीतुरा रंगला आहे. आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी विकास कामांचा सपाटा लावला आहे. दुसरीकडे, काँग्रेसने हा केवळ कागदी विकास असल्याचा आरोप त्यांच्यावर केला. त्यानंतर भाजपनेही त्याला चोख प्रत्युत्तर दिले होते. हा संघर्ष सुरू असतानाच काल रात्री विकासकामांचे फलक फाडल्याने पुन्हा वादाची ठिणगी पडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.