Kolhapur News: पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या हस्ते ठिकपुर्लीतील विकासकामांचे लोकार्पण; ग्रामस्थांच्या सहकार्यामुळे गावाचा सर्वांगीण विकास

सरवडे: 'माझ्या मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात ठिकपुर्ली ग्रामस्थांचे मोठे योगदान आहे. गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आम्ही भरीव निधी दिला आहे, यामुळे गावचा चेहरा मोहरा बदलला आहे. गावच्या विकासासाठी सरपंच आणि ग्रामस्थांनी सहकार्य केले आहे. .पुढील काळातही या गावासाठी भरघोस निधी देऊ,' अशी ग्वाही पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली. ठिकपुर्ली येथे विविध विकासकामांच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.आबिटकर म्हणाले, 'राधानगरी मतदारसंघातील माणूस बघून नाही तर गरज बघून विकासकामे करत आलो आहे..यामुळेच मतदारसंघाचा सर्वांगीण विकास झाला आहे. ठिकपुर्ली गावच्या सर्वांगीण विकासासाठी भरीव निधी दिला. हे गाव नेहमीच प्रगतिशील राहिले आहे. ग्रामस्थांनीही विकासासाठी एकजूट दाखवली..'माजी उपसभापती अरुण जाधव म्हणाले, 'गावातील प्राथमिक शाळा, अंतर्गत रस्ते, गटर्स व्यायामशाळा आणि इतर पायाभूत सुविधा उभारल्या आहेत ग्रामविकासाचा हा वेग कायम ठेवण्यासाठी शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोहोचवून गावचा चेहरा मोहरा पालकमंत्र्यांच्या सहकार्यातून केला आहे..ठिकपुर्लीतील लोककल्याणकारी योजनांचा लोकार्पण सोहळा पालकमंत्री आबिटकर यांच्या हस्ते झाला. गावचा सर्वांगीण विकास केल्याबद्दल त्यांचा गौरव ग्रामपंचायत प्रशासनाच्या वतीने केला. यावेळी अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत गरजू लाभार्थ्यांना शिधापत्रिका वाटप, प्रधानमंत्री आवास योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना मंजुरी आदेश वाटप, ११० घरकुले, तर संजय गांधी निराधार योजनेची पाचशे पेन्शन मंजूरपत्रांचे वाटप यावेळी करण्यात आले. .कार्यक्रमास शिवसेना जिल्हाप्रमुख विजय बलुगडे, अरुण जाधव, सरपंच प्रल्हाद पाटील, माजी सरपंच चंद्रकांत संकपाळ, राजाराम महादेव चौगले, अरविंद भंडारी, युवराज पोवार, पी. डी. चौगले, विलास पाटील, सागर ढेरे, बाजीराव ढेरे, ग्रामविकास अधिकारी एन. एस पाटील, अरविंद पाटील उपस्थित होते.