पश्चिम महाराष्ट्र

Kolhapur News: पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या हस्ते ठिकपुर्लीतील विकासकामांचे लोकार्पण; ग्रामस्थांच्या सहकार्यामुळे गावाचा सर्वांगीण विकास

rural progress: ठिकपुर्ली गावाच्या सर्वांगीण विकासामध्ये ग्रामस्थांचा मोलाचा आणि सक्रिय वाटा राहिला आहे. गावाच्या प्रगतीसाठी प्रत्येक नागरिकाने एकजूट दाखवत ग्रामपंचायतीसोबत खांद्याला खांदा लावून काम केले.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
सरवडे: ‘माझ्या मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात ठिकपुर्ली ग्रामस्थांचे मोठे योगदान आहे. गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आम्ही भरीव निधी दिला आहे, यामुळे गावचा चेहरा मोहरा बदलला आहे. गावच्या विकासासाठी सरपंच आणि ग्रामस्थांनी सहकार्य केले आहे.

