Sangli Tactor Accident : ऊसतोडीच्या कामादरम्यान भीषण अपघात; ट्रॅक्टरने चिरडल्याने मजुराचा मृत्यू, पोलिसांचा गुन्हा दाखल करून तपास सुरू

Police Book Tractor Driver : ऊसतोडीचे काम सुरू असताना रात्री पाठीमागे कोणी आहे की नाही याची खात्री न करता ट्रॅक्टर चालवल्याने मजूर चाकाखाली सापडून मृत्यूमुखी
सकाळ वृत्तसेवा
कवठेमहांकाळ : ट्रॅक्टरच्या चाकाखाली सापडून एका ऊसतोड मजुराचा मृत्यू झाला. देशिंग (ता. कवठेमहांकाळ) येथे बुधवारी (ता. ३) रात्री साडेआठच्या सुमारास एका शेतात ही घटना घडली. सुभाष किसन माळी (वटकळी, ता. सेनगाव, जि. हिंगोली) असे मृत्यू झालेल्या ऊसतोड मजुराचे नाव आहे.

