Sangli Tactor Accident : ऊसतोडीच्या कामादरम्यान भीषण अपघात; ट्रॅक्टरने चिरडल्याने मजुराचा मृत्यू, पोलिसांचा गुन्हा दाखल करून तपास सुरू

कवठेमहांकाळ : ट्रॅक्टरच्या चाकाखाली सापडून एका ऊसतोड मजुराचा मृत्यू झाला. देशिंग (ता. कवठेमहांकाळ) येथे बुधवारी (ता. ३) रात्री साडेआठच्या सुमारास एका शेतात ही घटना घडली. सुभाष किसन माळी (वटकळी, ता. सेनगाव, जि. हिंगोली) असे मृत्यू झालेल्या ऊसतोड मजुराचे नाव आहे..ट्रॅक्टरचालक विश्वजित सिध्देश्वर गपाटे (बारलोनी, ता. म्हाडा, जि. सोलापूर) याच्यावर याप्रकरणी पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. शशिकला बबन मंजुळकर (वय ४५) यांनी पोलिसात फिर्याद दिली..Satara Accident: उस वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरला ओव्हरटेक करताना दुचाकी घसरली, एक ठार, एक जखमी.पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, की देशिंग येथील एका शेतात सुभाष माळी व शशिकला मंजुळकर हे ऊसतोडीचे काम करत होते. .बुधवारी (ता. ४) रात्री साडेआठच्या सुमारास ट्रॅक्टरचालक विश्वजित सिध्देश्वर गपाटे याने पाठीमागे कोणी आहे किंवा नाही याची खात्री न करता ट्रॅक्टर चालवल्याने चाकाखाली सापडून माळी यांचा गंभीर जखमी होऊन मृत्यू झाला..Tractor Accident: उभ्या ट्रॅक्टरवर दुचाकी आदळून एक ठार.पोलिसांत ट्रॅक्टरचालक विश्वजित कपाटे यांच्याविरोधात हयगय, निष्काळजीपणे परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करून ट्रॅक्टर चालवून माळी यांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला. पोलिस हवालदार संदीप सावंत तपास करीत आहेत.