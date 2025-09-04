पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Ganesh Visarjan Tragedy :'कृष्णा नदीत मूर्ती विसर्जनावेळी कृष्णेत दोघे बुडाले'; कसबे डिग्रज, पद्माळेत घटनेत दोघे बचावले; वृद्धाचा मृतदेह सापडला

Krishna River Accident : कसबे डिग्रज येथील अरुण देसाई मूर्ती घेऊन नदीपात्रात गेले होते. मूर्ती पात्रामध्ये विसर्जन करून परत येताना देसाई यांना दम लागला. गर्दीमुळे हा प्रकार लवकर निदर्शनास आला नाही. देसाई यांच्या मुलाने हा प्रकार काठावरून पाहिला.
सकाळ वृत्तसेवा
सांगली: सातव्या दिवशीच्या गणेश विसर्जनासाठी गेलेले दोघे कृष्णा नदीत बुडाले. मिरज तालुक्यातील कसबे डिग्रज आणि पद्माळे येथे या दोन घटना घडल्या. कसबे डिग्रज येथील वृद्ध अरुण मुरलीधर देसाई (वय ६२) यांचा मृतदेह स्पेशल रेस्क्यू फोर्सला सापडला आहे, तर पद्माळे येथे तिघे जण काल रात्री बुडाले. पैकी दोघांना वाचवण्यात यश आले. आदित्य चंद्रकांत नलावडे (वय २२, कवलापूर) हा वाहून गेला त्याचा रात्री उशिरापर्यंत शोध सुरू होता.

