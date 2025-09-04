Sangli Ganesh Visarjan Tragedy :'कृष्णा नदीत मूर्ती विसर्जनावेळी कृष्णेत दोघे बुडाले'; कसबे डिग्रज, पद्माळेत घटनेत दोघे बचावले; वृद्धाचा मृतदेह सापडला

सांगली: सातव्या दिवशीच्या गणेश विसर्जनासाठी गेलेले दोघे कृष्णा नदीत बुडाले. मिरज तालुक्यातील कसबे डिग्रज आणि पद्माळे येथे या दोन घटना घडल्या. कसबे डिग्रज येथील वृद्ध अरुण मुरलीधर देसाई (वय ६२) यांचा मृतदेह स्पेशल रेस्क्यू फोर्सला सापडला आहे, तर पद्माळे येथे तिघे जण काल रात्री बुडाले. पैकी दोघांना वाचवण्यात यश आले. आदित्य चंद्रकांत नलावडे (वय २२, कवलापूर) हा वाहून गेला त्याचा रात्री उशिरापर्यंत शोध सुरू होता..Maratha Reservation: 'राहुरीत मराठा आरक्षणासंदर्भातील हैदराबाद गॅझेटची होळी'; गॅझेट रद्द करावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.अधिक माहिती अशी, गणेश विसर्जनाच्या सातव्या दिवशी कसबे डिग्रज येथील कृष्णा नदी काठावर भक्तांची गर्दी झाली होती. घरगुती गणपती व काही मंडळांच्या गणपतीचे विसर्जन सायंकाळपासून सुरू होते. कसबे डिग्रज येथील अरुण देसाई मूर्ती घेऊन नदीपात्रात गेले होते. मूर्ती पात्रामध्ये विसर्जन करून परत येताना देसाई यांना दम लागला. गर्दीमुळे हा प्रकार लवकर निदर्शनास आला नाही. देसाई यांच्या मुलाने हा प्रकार काठावरून पाहिला. त्याने ओरडा करून पोहणाऱ्यांना सांगितले. त्यामुळे काहीजण देसाई यांना वाचवण्यासाठी पोहत गेले; परंतु पाण्याच्या प्रवाहाला वेग असल्यामुळे देसाई वाहून गेले. सांगली ग्रामीण पोलिसांनी स्पेशल रेस्क्यू फोर्सला पाचारण केले. स्पेशल रेस्क्यू फोर्सचे कैलास वडर, महेश गव्हाणे, सागर जाधव, आकाश कोलप, सचिन माळी, असिफ मकानदार, कृष्णा हेगडे, अमीर नदाफ यांनी बोटीतून देसाई यांचा शोध सुरू केला. काही अंतरावर देसाई यांचा मृतदेह आढळला. तो बोटीतून बाहेर काढला. त्यानंतर पोलिसांनी पंचनामा केला..दरम्यान, पद्माळे येथे कृष्णा नदीत मूर्ती विसर्जनासाठी कार्यकर्त्यांची गर्दी झाली होती. कवलापूर येथील विघ्नहर्ता मंडळाचे कार्यकर्ते मूर्ती विसर्जनासाठी आले होते. आदित्य नलावडे हा मूर्ती विसर्जनासाठी रात्री साडेदहाच्या सुमारास नदीपात्रात उतरला होता; परंतु नदीतील वाहत्या पाण्याचा अंदाज न आल्याने तो वाहून गेला. तो वाहून गेल्याचे समजताच काठावर ओरड झाली..पाण्याला वेग असल्यामुळे अंधारात तो दिसेनासा झाला. तत्काळ सांगली ग्रामीण पोलिसांना कळवले. त्यांनी स्पेशल रेस्क्यू फोर्सला, रॉयल बोट क्लबला कळवले. रात्री ११ पासून आदित्यचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. आज सकाळी पुन्हा शोध घेण्यात आला; परंतु शोध लागला नाही. सांगली ग्रामीण पोलिस ठाण्यात याबाबत नोंद झाली आहे..आनंदाची बातमी! 'आयटी पार्कच्या दोन्ही जागा होणार विकसित': शिवेंद्रसिंहराजेंचा पुढाकार; लिंबखिंडीत आयटी कंपन्या, गोडोलीत कौशल्य विकास केंद्र उभारणार.दोघांचं नशीब बलवत्तरकवलापूर येथील मंडळांचे कार्यकर्ते नेहमी कसबे डिग्रज येथे विसर्जनासाठी जातात. यंदा पहिल्यांदाच ते कसबे डिग्रज येथे गेले होते. तीन तरुण पाण्यात उतरले होते. तिघेही बुडाले. त्यापैकी दोघा तरुणांना वाचवण्यात यश आले. तर एक तरुण हा पाण्याला प्रवाह असल्याने वाहून गेला. रात्री उशिरापर्यंत शोध सुरू होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.