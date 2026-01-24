दुर्दैवी घटना! सांगली शहरातील नर्सरीतील शेडला भीषण आग; विवाहितेचा होरपळून मृत्यू, पती झाला पसार, नेमंक काय घडलं..

सांगली : शहरातील विश्रामबाग परिसरात असलेल्या शंभर फुटी रोडवरील शांतीबन चौक येथे एका नर्सरी मधील पत्रावजा शेडला आज रात्री साडे दहाच्या सुमारास अज्ञात कारणातून भीषण आग लागली. या आगीत विवाहितेचा होरपळून दुर्दैवी मृत्यू झाल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे..Pune News: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक उड्डाण पूल होणार खुला; सेनापती बापट रस्त्यावीरल वाहतूक कोंडी सुटणार! .निकिता शिव मनगुळे (वय 25 मूळ राहणार कागवाड, बसवनगर) असे मृत महिलेचे नाव असून संशयित पती शिव मनगुळे हा पसार झाला आहे. दरम्यान, या प्रकरणी काही संशयास्पद गोष्टी समोर आल्याने पोलिसांचा सखोल तपास सुरू आहे. घटनास्थळ व पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी की, शहरातील शंभर फुटी रोडवर चौकात एक नर्सरी आहे. देखभालीसाठी कर्नाटकातील एक दाम्पत्य या ठिकाणी राहत होते. .शुक्रवारी रात्री साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास ते राहत असलेल्या पत्र्याच्या शेडला भीषण आग लागली. धुराचे मोठे लोट येऊ लागले. बघता बघता काही क्षणात आगीने रौद्ररूप धरण केले. रस्त्यावरून येणाऱ्या जाणाऱ्या नागरिकांच्या निदर्शनास सदरची घटना येताच त्यांनी तातडीने अग्निशमन दलाला सदरच्या घटनेची माहिती दिली. अग्निशमन दलाने क्षणाचाही विलंब न करता घटनास्थळी धाव घेत आगीवर नियंत्रण मिळवले. यावेळी सुनील माळी, प्रसन्न पाटील, दत्त पाटील, सुरेश अलगुर यांच्या पथकाने धाव घेतली. मात्र, या भीषण आगीत महिलेचा होरपळून मृत्यू झाला..Solapur Airport: सोलापूरहून इंदौरला बुधवारपासून विमानसेवा; वनस्टॉप विमानसेवा, मुंबईला जाणारे विमान हेच पुढे इंदौरला जाणार!.दरवाजाला कडी लाऊन पतीचे पलायन...१०० फुटी रस्त्यावरील कोळी यांच्या मयुर नर्सरीत असणाऱ्या शेडमध्ये दाम्पत्य राहत होते. आगीच्या घटनेनंतर मृत महिलेचा पती घटनास्थळावरून पसार झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले. पत्र्याच्या शेडला बाहेरून कडी लावली होती. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी पत्र्याचे शेड उचकटून आत प्रवेश करत आगीवर नियंत्रण मिळवले. ही घटना संशयास्पद असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते त्या अनुषंगाने पोलिसांनी तपासाची चक्रे फिरवण्यास सुरुवात केली आहे. घटनास्थळी बघ्यांची मोठी गर्दी झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.