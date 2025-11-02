पश्चिम महाराष्ट्र

Emotional Story Accident : कोणासोबतही असं होऊ नये! आईच्या अंत्यदर्शनासाठी निघालेल्या लेकरावरच काळाचा घाला, किरणसाठी अख्खी सांगली हळहळतेय

Highway Accident : बंगळूर-पुणे महामार्गावर हुबळी-धारवाडच्या आसपास दुचाकी-चारचाकीची समोरासमोर जोराची धडक झाली. त्यातच सौरभ कुदळे (२७) याचा दुर्दैवी अपघाती मृत्यू झाला.
Emotional Story Accident

आईच्या अंत्यदर्शनासाठी निघालेल्या लेकरावरच काळाचा घाला, किरणसाठी अख्खी सांगली हळहळतेय

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Son Dies Way To Funeral : बाळासाहेब गणे : जगात मायलेकाचे प्रेम सर्वश्रृत आहे. याच मायेच्या ओढीने आईच्या अंत्यदर्शनासाठी निघालेल्या लेकरावरच काळाने घाला घातला. पत्नीपाठोपाठ मुलावरही अंत्यसंस्कार करण्याची दुर्दैवी वेळ आली अन् कुटुंबासह गाव शोकसागरात बुडाले.

ही दुर्दैवी घटना समडोळी (ता. मिरज)येथील रहिवासी किरण बाबासो कुदळे (मूळ दुधगाव) यांच्या कुटुंबात घडली. त्यांच्या पत्नी मृणाल फार्मासिस्ट आहेत. गेली ४० वर्षे समडोळी येथे जिनेंद्र मेडिको या व्यवसायानिमित्त स्थायिक झाले.

Loading content, please wait...
Sangli
accident
accident death
accident case

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com