Emotional Story Accident : कोणासोबतही असं होऊ नये! आईच्या अंत्यदर्शनासाठी निघालेल्या लेकरावरच काळाचा घाला, किरणसाठी अख्खी सांगली हळहळतेय

Son Dies Way To Funeral : बाळासाहेब गणे : जगात मायलेकाचे प्रेम सर्वश्रृत आहे. याच मायेच्या ओढीने आईच्या अंत्यदर्शनासाठी निघालेल्या लेकरावरच काळाने घाला घातला. पत्नीपाठोपाठ मुलावरही अंत्यसंस्कार करण्याची दुर्दैवी वेळ आली अन् कुटुंबासह गाव शोकसागरात बुडाले.ही दुर्दैवी घटना समडोळी (ता. मिरज)येथील रहिवासी किरण बाबासो कुदळे (मूळ दुधगाव) यांच्या कुटुंबात घडली. त्यांच्या पत्नी मृणाल फार्मासिस्ट आहेत. गेली ४० वर्षे समडोळी येथे जिनेंद्र मेडिको या व्यवसायानिमित्त स्थायिक झाले. .मृणाली यांचे शिक्षण बी. एस्सी., डी. बी. एम. झाले होते. त्या स्वतः ही वैद्यकीय व्यवसायात पतींना हातभार लावत असत. 'जायंट्स ग्रुप' ,'हॅप्पी थॉट्स' या सेवाभावी संस्थांच्या क्रियाशील सदस्या होत्या. त्यांना शुभम व सौरभ अशी दोन मुले. शुभम हा मोठा मुलगा सिव्हिल इंजिनिअर असून गावामध्ये बांधकाम व्यावसायिक म्हणून काम करत आहे. दुसरा धाकटा मुलगा सौरभ हा एरोस्पेस इंजिनिअरिंगनंतर बंगळूर येथील एअर बस कंपनीमध्ये अभियंता या पदावर चार वर्षांपासून कार्यरत होता..हे सर्व सुरळीत चालले असताना अचानक नजर लागावी अन् होत्याचे नव्हते व्हावे, अशी घटना घडली आणि कुटुंबावर दुखाचा डोंगर कोसळला. मृणाली ऊर्फ लतिका किरण कुदळे (वय ५५) यांचे हृदविकाराने निधन झाले. आईच्या निधनाची बातमी कळताच सौरभला धक्काच बसला. जवळ धीर देणारी मित्रमंडळी कोणीच नसल्याने मायेच्या प्रेमापोटी तो कसलाही विचार न करता घाई-गडबडीत दुचाकीवरून आईच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कारासाठी गावाकडे निघाला. मात्र अनपेक्षित घडले अन् काळाने त्याच्यावर घाला घातला..बंगळूर-पुणे महामार्गावर हुबळी-धारवाडच्या आसपास दुचाकी-चारचाकीची समोरासमोर जोराची धडक झाली. त्यातच सौरभ कुदळे (२७) याचा दुर्दैवी अपघाती मृत्यू झाला. आईच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करून आलेल्या शुभम व त्यांच्या वडिलांना ही वार्ता ऐकताच धक्का बसला. कुटुंबावर व गावावर शोककळा पसरली. रात्री उशिरा सौरभच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले..Kolhapur Couple killed : कोल्हापुरातील पती पत्नीचा बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू नाही तर कुख्यात गुंडाने दगडाने ठेचून केला खून, कारण काय?.मुलाच्या अपघाती मृत्यूने सर्व कुटुंब हतबल झाले. नियतीने इतकेही क्रूर वागायला नको होते, अशी सर्वत्र चर्चा सुरू होती. कुदळे कुटुंबावर इतके वाईट संकट यायला नको होते, अशी सर्वांनी भावना व्यक्त करत आधार दिला. पत्नीच्या अंत्यसंस्कारानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी रक्षाविसर्जन होते. त्यापाठोपाठ मुलाच्या पार्थिवारवरही अंत्यसंस्कार करण्याची दुर्दैवी वेळ वडिलांवर आली. लागोपाठच्या या दुर्दैवी घटनेने कुदळे कुटुंबासह समडोळी, दुधगाव ग्रामस्थ हळहळले.