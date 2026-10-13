Farmer Success Story: हळदीला क्विंटलला ३० हजारांचा दर; आष्ट्यातील भगवान बोते यांचे तीन एकरांत १०५ क्विंटल उत्पादन

आष्टा : सांगलीतील वसंतदादा मार्केट यार्डमधील जी. आर. पाटील यांच्या अडत दुकानात आष्टा येथील प्रगतशील शेतकरी भगवान शामराव बोते यांच्या हळदीला प्रतिक्विंटल ३० हजार रुपयांचा विक्रमी दर मिळाला. एक नंबरच्या हळदीला मिळालेला हा दर आतापर्यंतचा सर्वाधिक असल्याचे सांगण्यात आले. दोन नंबरच्या हळदीला २५ हजार १०० रुपये, गठ्ठा हळदीला २३ हजार ८०० रुपये, तर कणीला २० हजार ८०० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळाला..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...\rबोते यांनी २००७ पासून हळदीचे उत्पादन घेण्यास सुरुवात केली. यंदा त्यांनी तीन एकरांत १०५ क्विंटल उत्पादन घेतले. मे महिन्याच्या सुरुवातीला हळदीची लागवड करून त्यांनी जमिनीची नांगरट, सेंद्रिय शेणखताचा वापर, ठिबक सिंचन आणि विद्राव्य खतांचे नियोजन केले. हळदीवरील करपा व तांबेरा रोगांचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी तीन फवारण्या घेतल्या. .हळदीचा गड्डा मोठा होण्यासाठी शेवटच्या तीन महिन्यांत दर दहा दिवसांनी विद्राव्य खतांचा वापर केला. शेतीसाठी आवश्यक शेणखत उपलब्ध व्हावे, यासाठी त्यांनी तीन देशी गायी, दोन बैल आणि तीन म्हशी पाळल्या आहेत. देशी गायीचे शेण व गोमूत्रापासून तयार केलेल्या मिश्रणाचाही त्यांनी वापर केला. योग्य पाणी व्यवस्थापन आणि आधुनिक पद्धतींच्या अवलंबामुळे हळदीची वाढ चांगली झाली. यंदा हळद शिजवण्यासाठीही यंत्राचा वापर केला..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...बोते यांच्या हळद शेतीची पाहणी करण्यासाठी महाराष्ट्रातील विविध भागांतील शेतकऱ्यांनी भेट दिली. विकास पाटील यांनी त्यांना मार्गदर्शन केले. ‘‘शेती करताना अर्थकारणाचा विचार महत्त्वाचा आहे. तरुणांनी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून शेतीत विक्रमी उत्पादन घेण्याचा प्रयत्न करावा, ’’ असे बोते यांनी सांगितले. या यशात कुटुंबीयांचे सहकार्य मिळाले. तसेच शरद पाटील, संदीप पाटील, दादासाहेब बिरनाळे, आदिनाथ पाटील, सुनील नलवडे आणि संतोष मोटगी यांचे मार्गदर्शन मिळाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.